ПВО Беларуси сбила украинскую ракету: главное за 29 декабря

При падении украинской ракеты в Беларуси нет пострадавших
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Противовоздушная оборона Беларуси сбила украинскую ракету. Минобороны и Следственный комитет республики ведут проверки, а власти запросили у Киева расследование инцидента. URA.RU приводит главные новости к вечеру 29 декабря.
- В Беларуси упала ракета Украины, сбитая белорусской ПВО. Пострадавших в результате происшествия нет. Минобороны и Следственный комитет Беларуси начали проверку, а власти запросили от Киева провести расследование по поводу инцидента.
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и по всей стране. Была объявлена масштабная воздушная тревога, а советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что по территории Украины было выпущено более 100 ракет.
- В результате взрывов в Киеве без света остались 40% его жителей. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, отметив, что тепло и водоснабжение работают в штатном режиме.
- Российские военные заняли новые рубежи на донецком направлении, сообщили в Минобороны. В ходе продвижения Вооруженными силами России было уничтожено свыше 80 украинских военных, отмечает Пятый канал.
- Россия не будет вести мирные переговоры с Украиной по мирному плану, предлагаемой украинским президентом Владимиром Зеленским. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он назвал идею Зеленского о выводе российских войск «иллюзией», а также заявил, что Киев расправляется с несогласными политиками внутри страны.
- В Одессе снесли памятник российской императрице Елизавете II. Такое решение было санкционированно городскими властями. После демонтажа памятника на его месте установили украинский флаг.
- Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин впервые после ранения в Донецке, показал как он выглядит. Он опубликовал фото после операции по удалению осколка.
- Во время замедления темпа боевых действий украинское командование ждет помощи Запада. Начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отметил, что ВСУ «застопорились» на фронте, из-за чего ждут новых поставок оружия.