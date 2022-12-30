В Кремле забеспокоились из-за падения украинской ракеты в Беларуси

Падение ракеты вызывает тревогу как у российской, так и у белорусской сторон, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Падение украинской ракеты на территории Беларуси вызывает обеспокоенность как у российской стороны, так и у белорусской. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В любом случае это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров», — сказал Дмитрий Песков. Свое заявление представитель Кремля сделал в ходе конференц-колла.
Ранее, 29 декабря, на белорусской территории упала украинская ракета С-300. депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Дик назвал инцидент провокацией Киева.
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