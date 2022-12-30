В Кремле забеспокоились из-за падения украинской ракеты в Беларуси

30 декабря 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Падение ракеты вызывает тревогу как у российской, так и у белорусской сторон, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Падение украинской ракеты на территории Беларуси вызывает обеспокоенность как у российской стороны, так и у белорусской. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В любом случае это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров», — сказал Дмитрий Песков. Свое заявление представитель Кремля сделал в ходе конференц-колла. Ранее, 29 декабря, на белорусской территории упала украинская ракета С-300. депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Дик назвал инцидент провокацией Киева.

Падение украинской ракеты на территории Беларуси вызывает обеспокоенность как у российской стороны, так и у белорусской. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В любом случае это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров», — сказал Дмитрий Песков. Свое заявление представитель Кремля сделал в ходе конференц-колла. Ранее, 29 декабря, на белорусской территории упала украинская ракета С-300. депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Дик назвал инцидент провокацией Киева.