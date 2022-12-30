В США пожалели, что не послушали Путина

30 декабря 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

США не должны были расширять силы НАТО на Восток Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США находились бы в лучшем положении, если бы серьезно отнеслись к требованиям президента РФ Владимира Путина не расширять силы НАТО на Восток. Об этом написали в 19FortyFive. «Сегодня США были бы в гораздо лучшем положении, если бы серьезно отнеслись к требованиям [президента РФ Владимира] Путина [о нерасширении НАТО на Восток]», — говорится в материале издания . Автор статьи отметил, что у Штатов было время договориться, признав, что Киев не станет частью НАТО в ближайшее время. Ведь на самом деле ни Вашингтон, ни Европа не хотели воевать за Украину. Путин заявил, что расширение НАТО на Восток не останется без ответа российской стороны. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. По словам президента РФ. Целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима, а также спасение мирного населения Донбасса.

США находились бы в лучшем положении, если бы серьезно отнеслись к требованиям президента РФ Владимира Путина не расширять силы НАТО на Восток. Об этом написали в 19FortyFive. «Сегодня США были бы в гораздо лучшем положении, если бы серьезно отнеслись к требованиям [президента РФ Владимира] Путина [о нерасширении НАТО на Восток]», — говорится в материале издания. Автор статьи отметил, что у Штатов было время договориться, признав, что Киев не станет частью НАТО в ближайшее время. Ведь на самом деле ни Вашингтон, ни Европа не хотели воевать за Украину. Путин заявил, что расширение НАТО на Восток не останется без ответа российской стороны. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. По словам президента РФ. Целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима, а также спасение мирного населения Донбасса.