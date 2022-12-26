На границе с Украиной ликвидировали группу диверсантов

ФСБ РФ: в Брянской области ликвидировали четырех украинских диверсантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, тигр, контртеррористическая операция, кто
На приграничной с Украиной территории ликвидировали группу из четырех диверсантов, сообщили в ФСБ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На приграничной с Украиной территории Брянской области ликвидировали группу из четырех диверсантов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

«ФСБ России на государственной границе РФ ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. <…> Уничтожены четыре диверсанта», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.

Боевые столкновения прошли 25 декабря, когда группа диверсантов предприняла попытку прорваться в Брянскую область с украинской территории. Уточняется, что нарушители имели с собой западное вооружение, а также приборы связи и навигации. Помимо этого у них обнаружили самодельные взрывные устройства.

Ранее сообщалось также, что в Брянской области было нарушено электроснабжение из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло на территории Суземского района. Также сообщалось о пострадавших среди гражданского населения, передает «Национальная служба новостей». На другой приграничной территории, в Белгородской области, прогремели взрывы 16 декабря. Помимо этого, взрыв бомбы произошел в Брянской области, передает телеканал «Царьград».

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На приграничной с Украиной территории Брянской области ликвидировали группу из четырех диверсантов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ. «ФСБ России на государственной границе РФ ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. <…> Уничтожены четыре диверсанта», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Боевые столкновения прошли 25 декабря, когда группа диверсантов предприняла попытку прорваться в Брянскую область с украинской территории. Уточняется, что нарушители имели с собой западное вооружение, а также приборы связи и навигации. Помимо этого у них обнаружили самодельные взрывные устройства. Ранее сообщалось также, что в Брянской области было нарушено электроснабжение из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло на территории Суземского района. Также сообщалось о пострадавших среди гражданского населения, передает «Национальная служба новостей». На другой приграничной территории, в Белгородской области, прогремели взрывы 16 декабря. Помимо этого, взрыв бомбы произошел в Брянской области, передает телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...