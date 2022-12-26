На границе с Украиной ликвидировали группу диверсантов

ФСБ РФ: в Брянской области ликвидировали четырех украинских диверсантов

26 декабря 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

На приграничной с Украиной территории ликвидировали группу из четырех диверсантов, сообщили в ФСБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На приграничной с Украиной территории Брянской области ликвидировали группу из четырех диверсантов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ. «ФСБ России на государственной границе РФ ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. <…> Уничтожены четыре диверсанта», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Боевые столкновения прошли 25 декабря, когда группа диверсантов предприняла попытку прорваться в Брянскую область с украинской территории. Уточняется, что нарушители имели с собой западное вооружение, а также приборы связи и навигации. Помимо этого у них обнаружили самодельные взрывные устройства. Ранее сообщалось также, что в Брянской области было нарушено электроснабжение из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло на территории Суземского района. Также сообщалось о пострадавших среди гражданского населения, передает «Национальная служба новостей». На другой приграничной территории, в Белгородской области, прогремели взрывы 16 декабря. Помимо этого, взрыв бомбы произошел в Брянской области, передает телеканал «Царьград».

На приграничной с Украиной территории Брянской области ликвидировали группу из четырех диверсантов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ. «ФСБ России на государственной границе РФ ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. <…> Уничтожены четыре диверсанта», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Боевые столкновения прошли 25 декабря, когда группа диверсантов предприняла попытку прорваться в Брянскую область с украинской территории. Уточняется, что нарушители имели с собой западное вооружение, а также приборы связи и навигации. Помимо этого у них обнаружили самодельные взрывные устройства. Ранее сообщалось также, что в Брянской области было нарушено электроснабжение из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло на территории Суземского района. Также сообщалось о пострадавших среди гражданского населения, передает «Национальная служба новостей». На другой приграничной территории, в Белгородской области, прогремели взрывы 16 декабря. Помимо этого, взрыв бомбы произошел в Брянской области, передает телеканал «Царьград».