Ирбитский молочный завод возглавил коммунист. Инсайд URA.RU подтвердился

Ирбитский молочный завод возглавил коммунист Григорий Бачериков
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Ирбитский молочный завод. Ирбит, продукты, молоко
До назначения на Ирбитский молочный завод Григорий Бачериков работал в «Группе Синара» Фото:

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Григорий Бачериков стал генеральным директором Ирбитского молочного завод. Соответствующая информация появилась на «Руспрофиле».

«Руководитель организации: генеральный директор Бачериков Григорий Александрович», — указано в краткой справке о компании. При этом ходили слухи, что назначению поспособствовал ушедший в отставку министр агропромышленного комплекса Свердловской области Артем Бахтерев.

Ранее URA.RU сообщало, что к утечке информации про Ирбитский молочный завод был причастен министр агропрома Бахтерев. Источники сообщали, что чиновник намеренно вбрасывал на одном из совещаний информацию о готовящемся назначении.

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Депутат Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Григорий Бачериков стал генеральным директором Ирбитского молочного завод. Соответствующая информация появилась на «Руспрофиле». «Руководитель организации: генеральный директор Бачериков Григорий Александрович», — указано в краткой справке о компании. При этом ходили слухи, что назначению поспособствовал ушедший в отставку министр агропромышленного комплекса Свердловской области Артем Бахтерев. Ранее URA.RU сообщало, что к утечке информации про Ирбитский молочный завод был причастен министр агропрома Бахтерев. Источники сообщали, что чиновник намеренно вбрасывал на одном из совещаний информацию о готовящемся назначении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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