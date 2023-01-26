Ирбитский молочный завод возглавил коммунист Григорий Бачериков

До назначения на Ирбитский молочный завод Григорий Бачериков работал в «Группе Синара» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Григорий Бачериков стал генеральным директором Ирбитского молочного завод. Соответствующая информация появилась на «Руспрофиле».

«Руководитель организации: генеральный директор Бачериков Григорий Александрович», — указано в краткой справке о компании. При этом ходили слухи, что назначению поспособствовал ушедший в отставку министр агропромышленного комплекса Свердловской области Артем Бахтерев.

Ранее URA.RU сообщало, что к утечке информации про Ирбитский молочный завод был причастен министр агропрома Бахтерев. Источники сообщали, что чиновник намеренно вбрасывал на одном из совещаний информацию о готовящемся назначении.