The Hill: Зеленский устроил массовые увольнения чиновников, чтобы вступить в ЕС

27 января 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

The Hill: Зеленский уволил чиновников из-за коррупции Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Массовые увольнения высокопоставленных чиновников на Украине связаны со стремлением страны вступить в Евросоюз и НАТО. Такое мнение высказали американские журналисты Марк Тот и Джонатан Свит. «Владимир Зеленский начал массово увольнять чиновников из-за коррупции, даже своих ближайших советников и друзей. Кадровые перемены вокруг украинского президента связаны со стремлением страны [вступить] в ЕС и НАТО», — статья журналистов опубликована в американском издании The Hill . По мнению авторов, Зеленскому всегда было сложно управлять страной. Особенно отчетливо это было заметно до начала спецоперации. Украинская олигархия, давно привыкшая к коррупции, тогда была особенно неподатлива к реформам и контролировала большую часть средств массовой информации в стране. Марк Тот и Джонатан Свит считают, что вероятен сценарий, по которому в конечно итоге Владимир Зеленский откажется от власти. И передаст ее в руки «более опытных» правителей. Он также может стать диктатором, но такое развитие событий, по мнению американских обозревателей, маловероятно. Кабмин Украины начал проводить масштабные политические чистки в конце января. На почве массовых увольнений не должно возникнуть кадрового дефицита, поскольку западные страны годами курировали возможный состав претендентов для управления этой страной. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Массовые увольнения высокопоставленных чиновников на Украине связаны со стремлением страны вступить в Евросоюз и НАТО. Такое мнение высказали американские журналисты Марк Тот и Джонатан Свит. «Владимир Зеленский начал массово увольнять чиновников из-за коррупции, даже своих ближайших советников и друзей. Кадровые перемены вокруг украинского президента связаны со стремлением страны [вступить] в ЕС и НАТО», — статья журналистов опубликована в американском издании The Hill. По мнению авторов, Зеленскому всегда было сложно управлять страной. Особенно отчетливо это было заметно до начала спецоперации. Украинская олигархия, давно привыкшая к коррупции, тогда была особенно неподатлива к реформам и контролировала большую часть средств массовой информации в стране. Марк Тот и Джонатан Свит считают, что вероятен сценарий, по которому в конечно итоге Владимир Зеленский откажется от власти. И передаст ее в руки «более опытных» правителей. Он также может стать диктатором, но такое развитие событий, по мнению американских обозревателей, маловероятно. Кабмин Украины начал проводить масштабные политические чистки в конце января. На почве массовых увольнений не должно возникнуть кадрового дефицита, поскольку западные страны годами курировали возможный состав претендентов для управления этой страной. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.