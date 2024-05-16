Путин признался, что в Китае чувствует себя как дома. Видео

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Владимир Путин посчитал, что в Китае говорят по-русски
Владимир Путин посчитал, что в Китае говорят по-русски Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что чувствует себя в Китае как дома. Об этом он сказал в ходе концерта, посвященному 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР. 

"Чувствую себя просто как дома", — сказал Путин в ходе концерта. Трансляция велась на телеканале "Россия 24". Он пошутил, что из-за этого решил, что все говорят по-русски. 

Путин прилетел в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. В КНР он проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. URA.RU рассказывало о том, как Китай подготовился к его приезду — в фоторепортаже

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что чувствует себя в Китае как дома. Об этом он сказал в ходе концерта, посвященному 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР.  "Чувствую себя просто как дома", — сказал Путин в ходе концерта. Трансляция велась на телеканале "Россия 24". Он пошутил, что из-за этого решил, что все говорят по-русски.  Путин прилетел в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. В КНР он проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. URA.RU рассказывало о том, как Китай подготовился к его приезду — в фоторепортаже. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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