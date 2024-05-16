Владимир Путин посчитал, что в Китае говорят по-русски
Президент РФ Владимир Путин заявил, что чувствует себя в Китае как дома. Об этом он сказал в ходе концерта, посвященному 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР.
"Чувствую себя просто как дома", — сказал Путин в ходе концерта. Трансляция велась на телеканале "Россия 24". Он пошутил, что из-за этого решил, что все говорят по-русски.
Путин прилетел в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. В КНР он проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. URA.RU рассказывало о том, как Китай подготовился к его приезду — в фоторепортаже.
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