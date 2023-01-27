В Кремле высказались о судьбе россиян, уехавших в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Москва обсуждает с государствами-партнерами вопрос отмены «визарана», заявил Дмитрий Песков Фото:

Страны, отменяющие возможность многократного «обнуления» срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы, именуемого «визаран», стремятся вести учет людей, проживающих в стране непостоянно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что Москва находится в диалоге с другими странами-партнерами по этому вопросу.

«В данном случае действует механизм вида на жительство, осуществляется свободное перемещение. Понятно, что [в Казахстане] образовалось много людей, которые там находились транзитом, как место для проживания и работы. Это тоже понятно, что страны хотят вести учет и для этого нужно вести учет», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он подчеркнул, что Москва обсуждает этот вопрос с партнерами.

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Страны, отменяющие возможность многократного «обнуления» срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы, именуемого «визаран», стремятся вести учет людей, проживающих в стране непостоянно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что Москва находится в диалоге с другими странами-партнерами по этому вопросу. «В данном случае действует механизм вида на жительство, осуществляется свободное перемещение. Понятно, что [в Казахстане] образовалось много людей, которые там находились транзитом, как место для проживания и работы. Это тоже понятно, что страны хотят вести учет и для этого нужно вести учет», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он подчеркнул, что Москва обсуждает этот вопрос с партнерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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