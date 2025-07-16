ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29

Военно-космические силы России сбили истребитель МиГ-29, принадлежащий воздушным силам Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сводке Минобороны РФ. Информацию об этом ведомство опубликовала в telegram-канале.
Также в докладе отмечается, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС и радиолокационная станция RADA производства Израиля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.