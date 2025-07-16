ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29

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ВС РФ уничтожили вражеский МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ
ВС РФ уничтожили вражеский МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военно-космические силы России сбили истребитель МиГ-29, принадлежащий воздушным силам Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сводке Минобороны РФ. Информацию об этом ведомство опубликовала в telegram-канале.

Также в докладе отмечается, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС и радиолокационная станция RADA производства Израиля.

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Военно-космические силы России сбили истребитель МиГ-29, принадлежащий воздушным силам Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. «ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сводке Минобороны РФ. Информацию об этом ведомство опубликовала в telegram-канале. Также в докладе отмечается, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС и радиолокационная станция RADA производства Израиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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