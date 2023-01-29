29 января 2023

ВСУ лишились центра связи в Угледаре из-за сервисов Илона Маска

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Виды Перми, связь, спутниковая антенна, спутниковая тарелка
Терминалы Starlink позволили армии России нанести удары по точкам ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли центр связи и штаб в Угледаре в результате успешной атаки Вооруженных сил России (ВС РФ), военные объекты были обнаружены благодаря антенне терминала спутниковой интернет-связи Starlink американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщили военные корреспонденты.

«26 января попаданием высокоточного снаряда „Краснополь“ калибра 152 мм ВС РФ уничтожили полевой штаб и центр связи ВСУ в Угледаре. Обнаружить их удалось благодаря выявленной средствами радиоэлектронной борьбы <…> антенне терминала спутниковой интернет-связи Starlink», — сообщили корреспонденты RT.

Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил также о том, что Россия не только эффективно противостоит системам Starlink, но и сумела захватить данные технологии в ходе конфликта на Украине. Кроме того, военнопленные ВСУ признались, что в теробороне страны не владеют навыками использования спутниковых систем Маска.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли центр связи и штаб в Угледаре в результате успешной атаки Вооруженных сил России (ВС РФ), военные объекты были обнаружены благодаря антенне терминала спутниковой интернет-связи Starlink американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщили военные корреспонденты. «26 января попаданием высокоточного снаряда „Краснополь“ калибра 152 мм ВС РФ уничтожили полевой штаб и центр связи ВСУ в Угледаре. Обнаружить их удалось благодаря выявленной средствами радиоэлектронной борьбы <…> антенне терминала спутниковой интернет-связи Starlink», — сообщили корреспонденты RT. Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил также о том, что Россия не только эффективно противостоит системам Starlink, но и сумела захватить данные технологии в ходе конфликта на Украине. Кроме того, военнопленные ВСУ признались, что в теробороне страны не владеют навыками использования спутниковых систем Маска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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