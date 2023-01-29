ВСУ лишились центра связи в Угледаре из-за сервисов Илона Маска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли центр связи и штаб в Угледаре в результате успешной атаки Вооруженных сил России (ВС РФ), военные объекты были обнаружены благодаря антенне терминала спутниковой интернет-связи Starlink американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщили военные корреспонденты.
«26 января попаданием высокоточного снаряда „Краснополь“ калибра 152 мм ВС РФ уничтожили полевой штаб и центр связи ВСУ в Угледаре. Обнаружить их удалось благодаря выявленной средствами радиоэлектронной борьбы <…> антенне терминала спутниковой интернет-связи Starlink», — сообщили корреспонденты
Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил также о том, что Россия не только эффективно противостоит системам Starlink, но и сумела захватить данные технологии в ходе конфликта на Украине. Кроме того, военнопленные ВСУ признались, что в теробороне страны не владеют навыками использования спутниковых систем Маска.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.