Реакция киевского режима на удары по территории Ирана свидетельствует о желании Украины развязать третью мировую войну. Об этом заявил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.
«Украинские официальные лица <…> бурно празднуют вчерашние атаки израильских беспилотников на иранские военные объекты, тем самым укрепляя себя в роли самого заядлого сторонника третьей мировой войны», — заявил Блюменталь у себя на странице в Twitter.
Ранее в Иране произошла серия мощных взрывов. Она имела место в районе оборонных предприятий соответствующего ведомства страны. Согласно сообщениям иранских медиа, это была атака беспилотников, к которой были причастны американцы, передает RT.
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Реакция киевского режима на удары по территории Ирана свидетельствует о желании Украины развязать третью мировую войну. Об этом заявил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь. «Украинские официальные лица <…> бурно празднуют вчерашние атаки израильских беспилотников на иранские военные объекты, тем самым укрепляя себя в роли самого заядлого сторонника третьей мировой войны», — заявил Блюменталь у себя на странице в Twitter. Ранее в Иране произошла серия мощных взрывов. Она имела место в районе оборонных предприятий соответствующего ведомства страны. Согласно сообщениям иранских медиа, это была атака беспилотников, к которой были причастны американцы, передает RT.