29 января 2023

В США обвинили Киев в развязывании третьей мировой войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день форума
Реакция Киева на удары БПЛА в Иране подтверждает желание Украины начать третью мировую Фото:

Реакция киевского режима на удары по территории Ирана свидетельствует о желании Украины развязать третью мировую войну. Об этом заявил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.

«Украинские официальные лица <…> бурно празднуют вчерашние атаки израильских беспилотников на иранские военные объекты, тем самым укрепляя себя в роли самого заядлого сторонника третьей мировой войны», — заявил Блюменталь у себя на странице в Twitter.

Ранее в Иране произошла серия мощных взрывов. Она имела место в районе оборонных предприятий соответствующего ведомства страны. Согласно сообщениям иранских медиа, это была атака беспилотников, к которой были причастны американцы, передает RT.

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Реакция киевского режима на удары по территории Ирана свидетельствует о желании Украины развязать третью мировую войну. Об этом заявил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь. «Украинские официальные лица <…> бурно празднуют вчерашние атаки израильских беспилотников на иранские военные объекты, тем самым укрепляя себя в роли самого заядлого сторонника третьей мировой войны», — заявил Блюменталь у себя на странице в Twitter. Ранее в Иране произошла серия мощных взрывов. Она имела место в районе оборонных предприятий соответствующего ведомства страны. Согласно сообщениям иранских медиа, это была атака беспилотников, к которой были причастны американцы, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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