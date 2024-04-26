Readovka: в кубанском отеле раздался взрыв. Видео

26 апреля 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

На месте ЧП в отеле «Аква Вила» работают пожарные и спасательные службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Туапсинском районе Краснодарского края произошел пожар в отеле «Аква Вила». Ему предшествовали взрывы. Об этом сообщили в telegram-канале Readovka. «Отель „Аква Вила“, расположенный в Туапсинском районе, вспыхнул прямо на глазах у очевидцев. Через пару минут он уже был полностью в огне», — сообщили в telegram-канале. Там же отметили, что местные сообщили о звуках, похожих на взрывы. Они передоложили, что разорвались газовые баллонны. Кровля отеля уже полностью охвачена огнем. На месте работают пожарные и спасатели. Информации о пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Туапсинском районе Краснодарского края произошел пожар в отеле «Аква Вила». Ему предшествовали взрывы. Об этом сообщили в telegram-канале Readovka. «Отель „Аква Вила“, расположенный в Туапсинском районе, вспыхнул прямо на глазах у очевидцев. Через пару минут он уже был полностью в огне», — сообщили в telegram-канале. Там же отметили, что местные сообщили о звуках, похожих на взрывы. Они передоложили, что разорвались газовые баллонны. Кровля отеля уже полностью охвачена огнем. На месте работают пожарные и спасатели. Информации о пострадавших нет.