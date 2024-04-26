Readovka: в кубанском отеле раздался взрыв. Видео

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
На месте ЧП в отеле «Аква Вила» работают пожарные и спасательные службы Фото:

В Туапсинском районе Краснодарского края произошел пожар в отеле «Аква Вила». Ему предшествовали взрывы. Об этом сообщили в telegram-канале Readovka.

«Отель „Аква Вила“, расположенный в Туапсинском районе, вспыхнул прямо на глазах у очевидцев. Через пару минут он уже был полностью в огне», — сообщили в telegram-канале. Там же отметили, что местные сообщили о звуках, похожих на взрывы. Они передоложили, что разорвались газовые баллонны.

Кровля отеля уже полностью охвачена огнем. На месте работают пожарные и спасатели. Информации о пострадавших нет.

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В Туапсинском районе Краснодарского края произошел пожар в отеле «Аква Вила». Ему предшествовали взрывы. Об этом сообщили в telegram-канале Readovka. «Отель „Аква Вила“, расположенный в Туапсинском районе, вспыхнул прямо на глазах у очевидцев. Через пару минут он уже был полностью в огне», — сообщили в telegram-канале. Там же отметили, что местные сообщили о звуках, похожих на взрывы. Они передоложили, что разорвались газовые баллонны. Кровля отеля уже полностью охвачена огнем. На месте работают пожарные и спасатели. Информации о пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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