На месте ЧП в отеле «Аква Вила» работают пожарные и спасательные службы
В Туапсинском районе Краснодарского края произошел пожар в отеле «Аква Вила». Ему предшествовали взрывы. Об этом сообщили в telegram-канале Readovka.
«Отель „Аква Вила“, расположенный в Туапсинском районе, вспыхнул прямо на глазах у очевидцев. Через пару минут он уже был полностью в огне», — сообщили в telegram-канале. Там же отметили, что местные сообщили о звуках, похожих на взрывы. Они передоложили, что разорвались газовые баллонны.
Кровля отеля уже полностью охвачена огнем. На месте работают пожарные и спасатели. Информации о пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.