Путин поздравил телеведущего Киселева с юбилеем

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, кисилев дмитрий
Владимир Путин оценил профессионализм Дмитрия Киселева Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего Дмитрия Киселева с 70-летним юбилеем. Глава государства выразил восхищение его преданной гражданской позицией и креативным подходом к работе.

«Уважаемый Дмитрий Константинович! Поздравляю Вас с 70-летием. Столь большая, плодотворная работа достойна самого глубокого признания. Ответственная гражданская позиция, умение трудиться творчески, с полной отдачей на протяжении многих лет помогают Вам оставаться востребованным в профессии», — говорится в поздравлении на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что такой долголетний и продуктивный труд заслуживает высочайшего признания. Президент пожелал Киселеву крепкого здоровья и успешной реализации всех задуманных планов в будущем.

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Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего Дмитрия Киселева с 70-летним юбилеем. Глава государства выразил восхищение его преданной гражданской позицией и креативным подходом к работе. «Уважаемый Дмитрий Константинович! Поздравляю Вас с 70-летием. Столь большая, плодотворная работа достойна самого глубокого признания. Ответственная гражданская позиция, умение трудиться творчески, с полной отдачей на протяжении многих лет помогают Вам оставаться востребованным в профессии», — говорится в поздравлении на официальном сайте Кремля. Владимир Путин выразил уверенность в том, что такой долголетний и продуктивный труд заслуживает высочайшего признания. Президент пожелал Киселеву крепкого здоровья и успешной реализации всех задуманных планов в будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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