Путин поздравил телеведущего Киселева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего Дмитрия Киселева с 70-летним юбилеем. Глава государства выразил восхищение его преданной гражданской позицией и креативным подходом к работе.
«Уважаемый Дмитрий Константинович! Поздравляю Вас с 70-летием. Столь большая, плодотворная работа достойна самого глубокого признания. Ответственная гражданская позиция, умение трудиться творчески, с полной отдачей на протяжении многих лет помогают Вам оставаться востребованным в профессии», —
Владимир Путин выразил уверенность в том, что такой долголетний и продуктивный труд заслуживает высочайшего признания. Президент пожелал Киселеву крепкого здоровья и успешной реализации всех задуманных планов в будущем.
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