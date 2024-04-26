Путин поздравил телеведущего Киселева с юбилеем

26 апреля 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Владимир Путин оценил профессионализм Дмитрия Киселева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего Дмитрия Киселева с 70-летним юбилеем. Глава государства выразил восхищение его преданной гражданской позицией и креативным подходом к работе. «Уважаемый Дмитрий Константинович! Поздравляю Вас с 70-летием. Столь большая, плодотворная работа достойна самого глубокого признания. Ответственная гражданская позиция, умение трудиться творчески, с полной отдачей на протяжении многих лет помогают Вам оставаться востребованным в профессии», — говорится в поздравлении на официальном сайте Кремля. Владимир Путин выразил уверенность в том, что такой долголетний и продуктивный труд заслуживает высочайшего признания. Президент пожелал Киселеву крепкого здоровья и успешной реализации всех задуманных планов в будущем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего Дмитрия Киселева с 70-летним юбилеем. Глава государства выразил восхищение его преданной гражданской позицией и креативным подходом к работе. «Уважаемый Дмитрий Константинович! Поздравляю Вас с 70-летием. Столь большая, плодотворная работа достойна самого глубокого признания. Ответственная гражданская позиция, умение трудиться творчески, с полной отдачей на протяжении многих лет помогают Вам оставаться востребованным в профессии», — говорится в поздравлении на официальном сайте Кремля. Владимир Путин выразил уверенность в том, что такой долголетний и продуктивный труд заслуживает высочайшего признания. Президент пожелал Киселеву крепкого здоровья и успешной реализации всех задуманных планов в будущем.