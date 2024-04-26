Путин дал напутствие российским законодателям

Путин призвал действовать в единой логике при принятии ключевых законов

26 апреля 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Важно учитывать потенциал каждого региона РФ, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU При работе над ключевыми законами необходимо действовать в единой логике, учитывая общие задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин «Принимая ключевые законы, нужно действовать в единой логике с пониманием общих задач», — заявил Путин на заседании Совета законодателей РФ. Трансляцию выступления президента вел телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул важность учета потенциала каждого региона России и помощи в его раскрытии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При работе над ключевыми законами необходимо действовать в единой логике, учитывая общие задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин «Принимая ключевые законы, нужно действовать в единой логике с пониманием общих задач», — заявил Путин на заседании Совета законодателей РФ. Трансляцию выступления президента вел телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул важность учета потенциала каждого региона России и помощи в его раскрытии.