Путин дал напутствие российским законодателям

Важно учитывать потенциал каждого региона РФ, заявил Владимир Путин
При работе над ключевыми законами необходимо действовать в единой логике, учитывая общие задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин
«Принимая ключевые законы, нужно действовать в единой логике с пониманием общих задач», — заявил Путин на заседании Совета законодателей РФ. Трансляцию выступления президента вел телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул важность учета потенциала каждого региона России и помощи в его раскрытии.
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