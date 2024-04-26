Путин дал напутствие российским законодателям

Путин призвал действовать в единой логике при принятии ключевых законов
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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир, топ
Важно учитывать потенциал каждого региона РФ, заявил Владимир Путин Фото:

При работе над ключевыми законами необходимо действовать в единой логике, учитывая общие задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин

«Принимая ключевые законы, нужно действовать в единой логике с пониманием общих задач», — заявил Путин на заседании Совета законодателей РФ. Трансляцию выступления президента вел телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул важность учета потенциала каждого региона России и помощи в его раскрытии.

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При работе над ключевыми законами необходимо действовать в единой логике, учитывая общие задачи. Об этом заявил президент России Владимир Путин «Принимая ключевые законы, нужно действовать в единой логике с пониманием общих задач», — заявил Путин на заседании Совета законодателей РФ. Трансляцию выступления президента вел телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул важность учета потенциала каждого региона России и помощи в его раскрытии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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