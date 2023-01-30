Тысячи свердловчан завели свое дело в 2022 году

В 2022 году в Свердловской области в качестве предпринимателей зарегистрировались 3612 человек. Об этом рассказала уполномоченная по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.
«Число субъектов предпринимательской деятельности выросло на 3612 единиц, общая численность субъектов малого бизнеса составляет 200,3 тысячи. В них задействованы 519,5 тысяч человек», — рассказала Артюх.
Еще 70 тысяч свердловчан зарегистрировались в качестве самозанятых. В будущем они могут расширить бизнес и развить свое дело, добавляет уполномоченная по защите прав предпринимателей.
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