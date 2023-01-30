Тысячи свердловчан завели свое дело в 2022 году

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Круглый стол РБК Загородная недвижимость. Тюмень, предприниматель, руководитель, деловой человек, директор
В Свердловской области субъектов малого бизнеса стало больше на 3,6 тысячи

В 2022 году в Свердловской области в качестве предпринимателей зарегистрировались 3612 человек. Об этом рассказала уполномоченная по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Число субъектов предпринимательской деятельности выросло на 3612 единиц, общая численность субъектов малого бизнеса составляет 200,3 тысячи. В них задействованы 519,5 тысяч человек», — рассказала Артюх.

Еще 70 тысяч свердловчан зарегистрировались в качестве самозанятых. В будущем они могут расширить бизнес и развить свое дело, добавляет уполномоченная по защите прав предпринимателей. 

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В 2022 году в Свердловской области в качестве предпринимателей зарегистрировались 3612 человек. Об этом рассказала уполномоченная по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Число субъектов предпринимательской деятельности выросло на 3612 единиц, общая численность субъектов малого бизнеса составляет 200,3 тысячи. В них задействованы 519,5 тысяч человек», — рассказала Артюх. Еще 70 тысяч свердловчан зарегистрировались в качестве самозанятых. В будущем они могут расширить бизнес и развить свое дело, добавляет уполномоченная по защите прав предпринимателей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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