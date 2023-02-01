«Сима-ленд» к 2026 году увеличит штат сотрудников на 50%

02 февраля 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

К 2026 году в компании будут трудиться 17 тысяч человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Крупнейшая торгово-производственная компания из Екатеринбурга «Сима-ленд» планирует увеличить численность сотрудников с 12 тысяч человек до 17 тысяч к 2026 году. Об этом URA.RU рассказали в компании. «Компания расширяется, и появление новых сотрудников — закономерно», — объяснил URA.RU представитель «Сима-ленд». В частности, компания планирует масштабную стройку в Сысертском городском округе, где станет одним из резидентов новой очереди особой экономической зоны «Титановая долина». Там появится ее производственно-логистический центр и площадка недавно зарегистрированной строительной компании. На днях рекрутинговая платформа HeadHunter включила «Сима-ленд» в список лучших работодателей России с численностью сотрудников свыше пяти тысяч человек по итогам 2022 года наряду с несколькими другими уральскими компаниями, в том числе IT-гигантом СКБ «Контур», металлургическим холдингом УГМК и франчайзинговой розничной сетью «Галамарт». При этом в категории «Оптовые продажи» «Сима-ленд» уступила лишь международному концерну Metro (представлен российским дивизионом), а также российским гигантам «Чистая линия» и «Технониколь». «Залог успеха — это люди. Конечно же, выигрывает тот, у кого люди талантливей. И если ты о людях заботишься — они сторицей тебе отдают», — объяснил причину успеха директор «Сима-ленда» Константин Обоскалов. Ранее URA.RU сообщало, что владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский получил от губернатора Свердловской области награду как лучший благотворитель. Власти выразили гордость получателями награды и подчеркнули, что знаки отличия стали показателем заслуженного признания роли, которую они сыграли для общества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупнейшая торгово-производственная компания из Екатеринбурга «Сима-ленд» планирует увеличить численность сотрудников с 12 тысяч человек до 17 тысяч к 2026 году. Об этом URA.RU рассказали в компании. «Компания расширяется, и появление новых сотрудников — закономерно», — объяснил URA.RU представитель «Сима-ленд». В частности, компания планирует масштабную стройку в Сысертском городском округе, где станет одним из резидентов новой очереди особой экономической зоны «Титановая долина». Там появится ее производственно-логистический центр и площадка недавно зарегистрированной строительной компании. На днях рекрутинговая платформа HeadHunter включила «Сима-ленд» в список лучших работодателей России с численностью сотрудников свыше пяти тысяч человек по итогам 2022 года наряду с несколькими другими уральскими компаниями, в том числе IT-гигантом СКБ «Контур», металлургическим холдингом УГМК и франчайзинговой розничной сетью «Галамарт». При этом в категории «Оптовые продажи» «Сима-ленд» уступила лишь международному концерну Metro (представлен российским дивизионом), а также российским гигантам «Чистая линия» и «Технониколь». «Залог успеха — это люди. Конечно же, выигрывает тот, у кого люди талантливей. И если ты о людях заботишься — они сторицей тебе отдают», — объяснил причину успеха директор «Сима-ленда» Константин Обоскалов. Ранее URA.RU сообщало, что владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский получил от губернатора Свердловской области награду как лучший благотворитель. Власти выразили гордость получателями награды и подчеркнули, что знаки отличия стали показателем заслуженного признания роли, которую они сыграли для общества.