Захарова нашла для Байдена более страшное слово, чем «враг»

21 февраля 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

«Недруг» является хуже «врага», заявила Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обращение президента США Джо Байдена к россиянам, в котором он призвал не считать Запад и НАТО врагами России. По ее словам, слово «недруг» является страшнее слова «враг». Об этом Захарова написала в своем telegram-канале. «В русском языке есть замечательное слово „недруг“. Оно хуже, чем враг», — прокомментировала Захарова выступление Байдена. Ранее глава США обратился к президенту России Владимиру Путину и к гражданам государства. По его словам, Запад не считает своими врагами русский народ и не планирует уничтожать РФ. Он также заявил, что Россия никогда не одержит победу в украинском конфликте.

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обращение президента США Джо Байдена к россиянам, в котором он призвал не считать Запад и НАТО врагами России. По ее словам, слово «недруг» является страшнее слова «враг». Об этом Захарова написала в своем telegram-канале. «В русском языке есть замечательное слово „недруг“. Оно хуже, чем враг», — прокомментировала Захарова выступление Байдена. Ранее глава США обратился к президенту России Владимиру Путину и к гражданам государства. По его словам, Запад не считает своими врагами русский народ и не планирует уничтожать РФ. Он также заявил, что Россия никогда не одержит победу в украинском конфликте.