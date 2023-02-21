21 февраля 2023

Захарова нашла для Байдена более страшное слово, чем «враг»

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
«Недруг» является хуже «врага», заявила Захарова Фото:

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обращение президента США Джо Байдена к россиянам, в котором он призвал не считать Запад и НАТО врагами России. По ее словам, слово «недруг» является страшнее слова «враг». Об этом Захарова написала в своем telegram-канале.

«В русском языке есть замечательное слово „недруг“. Оно хуже, чем враг», — прокомментировала Захарова выступление Байдена.

Ранее глава США обратился к президенту России Владимиру Путину и к гражданам государства. По его словам, Запад не считает своими врагами русский народ и не планирует уничтожать РФ. Он также заявил, что Россия никогда не одержит победу в украинском конфликте.

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Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обращение президента США Джо Байдена к россиянам, в котором он призвал не считать Запад и НАТО врагами России. По ее словам, слово «недруг» является страшнее слова «враг». Об этом Захарова написала в своем telegram-канале. «В русском языке есть замечательное слово „недруг“. Оно хуже, чем враг», — прокомментировала Захарова выступление Байдена. Ранее глава США обратился к президенту России Владимиру Путину и к гражданам государства. По его словам, Запад не считает своими врагами русский народ и не планирует уничтожать РФ. Он также заявил, что Россия никогда не одержит победу в украинском конфликте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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