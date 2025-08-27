ФАС нашла сговор на закупках серьезного лекарства: махинации обошлись бюджету почти в 6 млрд

ФАС выявила антиконкурентное соглашение при закупке препарата «Элапраза»
«Элапраза» входит в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов
«Элапраза» входит в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила антиконкурентное соглашение при реализации орфанного препарата «Элапраза» (МНН «Идурсульфаза»). Общая сумма закупок превышает 5,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в ведомстве.

«ФАС выявила антиконкурентное соглашение при реализации орфанного препарата „Элапраза“», — говорится в сообщении ФАС. Признаки нарушения обнаружены при осуществлении государственных закупок препарата «Элапраза» для нужд Минздрава России. В частности, речь идет о заключении и реализации «вертикального» соглашения между единственным импортером препарата ООО «Такеда Фармасьютикалс» и его ключевым дистрибьютором АО «Фармимэкс».

Компании включили в дополнительные соглашения к договорам поставки фиксированные цены для реализации «Элапразы» в рамках госзакупок. Эти цены были установлены на максимальном уровне, определенном в государственном реестре предельных отпускных цен. В результате, закупки препарата проходили без снижения начальных максимальных цен контрактов. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы.

«Элапраза» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и применяется для лечения пациентов с синдромом Хантера — редким наследственным заболеванием, связанным с ферментативной недостаточностью. На территории России у этого препарата отсутствуют аналоги.

