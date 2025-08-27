Путин раскрыл, как принимаются решения по ключевой ставке

Путин: ключевая ставка понижается по итогам дискуссий экспертов
Изменение ключевой ставки происходит по итогам дискуссий экспертов в правительстве, поделился президент
Решения по ключевой ставке принимаются по итогам постоянных дискуссий среди экспертов в правительстве и в Центробанке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Все время идет дискуссия — среди экспертов, и в правительстве, в Центральном банке по поводу ключевой ставки и состоянии дел в промышленности, в реальном секторе экономики», — заявил Путин во время совещания с членами правительства. Информация опубликована на официальном сайте Кремля.

Предыдущее понижение ключевой ставки произошло в июле 2025 года. Это произошло второе понижение за год. Процент «ключа» стал составлять 18% годовых. Также, согласно прогнозу, средняя ключевая ставка в этом году составит 18,8–19,6% годовых, а в 2026 году — 12,0–13,0%.

