Путин раскрыл, как принимаются решения по ключевой ставке

Решения по ключевой ставке принимаются по итогам постоянных дискуссий среди экспертов в правительстве и в Центробанке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Все время идет дискуссия — среди экспертов, и в правительстве, в Центральном банке по поводу ключевой ставки и состоянии дел в промышленности, в реальном секторе экономики», — заявил Путин во время совещания с членами правительства. Информация опубликована на официальном сайте Кремля.
Предыдущее понижение ключевой ставки произошло в июле 2025 года. Это произошло второе понижение за год. Процент «ключа» стал составлять 18% годовых. Также, согласно прогнозу, средняя ключевая ставка в этом году составит 18,8–19,6% годовых, а в 2026 году — 12,0–13,0%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.