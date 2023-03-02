Портал «Лапша Медиа» опроверг фейк, связанный с украинскими диверсантами

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Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, ВСУ, сбу, украинские военные, stock
Диверсанты напали на два села в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Проект «Лапша Медиа», который занимается разоблачением фейков, опроверг информацию о том, что украинские диверсанты во время нападения на Брянскую область будто пришли с листовками, а не винтовками. Об этом сообщается на сайте проекта.

Эксперты проанализировали комментарий жительницы села Сушаны, что члены ДРГ несли с собой гранатометы, автоматы и якобы «листовки». «По результатам оценки алгоритмами „Зефир“ в оригинальной аудиодорожке звучит слово не „листовки“, а „винтовки“. Искажение звука может быть обусловлено низким качеством аудиозаписи, акцентом спикера, подкреплением искажения восприятия субтитрами», — уточняется на сайте проекта. Сам фейк заключался в том, что украинские диверсанты будто напали на Брянскую область с «листовками» и оружие при них не было. Данную информацию распространяли украинские telegram-каналы.

Благодаря алгоритмам системы мониторинга аудиовизуального контента «Зефир» удалось разбить звук на фрагменты и передать его в кодировщик. По итогу удалось идентифицировать звук, используя транскрипцию речи.

Две украинские диверсионные группы 2 марта совершили атаку на приграничную российскую территорию — Брянскую область. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что это является терактом со стороны Украины. Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал действия украинской диверсионно-разведывательной группы копией действий банды чеченского террориста Шамиля Басаева.

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Проект «Лапша Медиа», который занимается разоблачением фейков, опроверг информацию о том, что украинские диверсанты во время нападения на Брянскую область будто пришли с листовками, а не винтовками. Об этом сообщается на сайте проекта. Эксперты проанализировали комментарий жительницы села Сушаны, что члены ДРГ несли с собой гранатометы, автоматы и якобы «листовки». «По результатам оценки алгоритмами „Зефир“ в оригинальной аудиодорожке звучит слово не „листовки“, а „винтовки“. Искажение звука может быть обусловлено низким качеством аудиозаписи, акцентом спикера, подкреплением искажения восприятия субтитрами», — уточняется на сайте проекта. Сам фейк заключался в том, что украинские диверсанты будто напали на Брянскую область с «листовками» и оружие при них не было. Данную информацию распространяли украинские telegram-каналы. Благодаря алгоритмам системы мониторинга аудиовизуального контента «Зефир» удалось разбить звук на фрагменты и передать его в кодировщик. По итогу удалось идентифицировать звук, используя транскрипцию речи. Две украинские диверсионные группы 2 марта совершили атаку на приграничную российскую территорию — Брянскую область. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что это является терактом со стороны Украины. Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал действия украинской диверсионно-разведывательной группы копией действий банды чеченского террориста Шамиля Басаева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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