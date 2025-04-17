Минцифры откажется от хранения данных на «Госуслугах»

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Шадаев рассказало намерениях Минцифры
Шадаев рассказало намерениях Минцифры Фото:

Минцифры РФ собирается отказаться от хранения данных на портале «Госуслуги» к следующему году. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев.

«У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на „Госуслугах“, — сообщил Максут Шадаев во время выступления на First Russian Data Forum (Первый российский дата-форум, — прим. URA.RU). Его слова передает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они похищают личные данные для того, чтобы впоследствии взламывать аккаунты на «Госуслугах». Через демонстрацию экрана телефона злоумышленники получают доступ к конфиденциальной информации.

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Минцифры РФ собирается отказаться от хранения данных на портале «Госуслуги» к следующему году. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев. «У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на „Госуслугах“, — сообщил Максут Шадаев во время выступления на First Russian Data Forum (Первый российский дата-форум, — прим. URA.RU). Его слова передает ТАСС. Ранее стало известно о том, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они похищают личные данные для того, чтобы впоследствии взламывать аккаунты на «Госуслугах». Через демонстрацию экрана телефона злоумышленники получают доступ к конфиденциальной информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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