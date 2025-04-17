H&M не может уйти из России

Шведский бренд H&M столкнулась с препятствиями при попытке уйти из России, сообщают telegram-каналы. Компания пока не может завершить ликвидацию своего российского юрлица из-за неоплаченных долгов за вывоз мусора.
«H&M отказали в ликвидации юрлица в России из-за долгов по отходам... На данный момент возможность окончательного ухода компании из РФ заблокирована, так как выяснилось, что H&M оплатила не все свои долги», — пишет telegram-канал Shot.
По информации канала, компания «Ситиматик» подала в суд на ООО «ЭЙЧ ЭНД ЭМ» из-за задолженности за утилизацию твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Саратовской области. Сумма долга составляет около 30 тысяч рублей, включая пени за просрочку.
Это уже не первая задержка в процессе ликвидации H&M в России. Летом 2024 года компания пыталась закрыть бизнес, но налоговая служба заблокировала процесс из-за долга в 76 миллионов рублей. После погашения этой суммы бренд повторно подал заявление, однако теперь получил отказ из-за претензий коммунальщиков.
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