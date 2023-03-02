ФСБ: по украинским диверсантам нанесен массированный артиллерийский удар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, тигр, контртеррористическая операция, кто
Противник выдавлен на территорию Украины, заявили в ФСБ Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Украинские диверсанты выдавлены из Брянской области и попали под массированный артиллерийский удар. Данное решение было принято для избежания жертв среди мирного населения приграничной территории. Об этом заявили в ФСБ РФ.

«Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар», — сообщили в службе. Информацию приводит РИА Новости.

Украинские диверсанты 2 марта атаковали приграничную российскую территорию — Брянскую область. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также сам глава российского государства Владимир Путин назвали данный инцидент терактом. Депутат Госдумы Алексей Журавлев сравнил действия украинской диверсионно-разведывательной группы с деятельностью банды чеченского террориста Шамиля Басаева.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские диверсанты выдавлены из Брянской области и попали под массированный артиллерийский удар. Данное решение было принято для избежания жертв среди мирного населения приграничной территории. Об этом заявили в ФСБ РФ. «Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар», — сообщили в службе. Информацию приводит РИА Новости. Украинские диверсанты 2 марта атаковали приграничную российскую территорию — Брянскую область. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также сам глава российского государства Владимир Путин назвали данный инцидент терактом. Депутат Госдумы Алексей Журавлев сравнил действия украинской диверсионно-разведывательной группы с деятельностью банды чеченского террориста Шамиля Басаева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...