ФСБ: по украинским диверсантам нанесен массированный артиллерийский удар

Украинские диверсанты выдавлены из Брянской области и попали под массированный артиллерийский удар. Данное решение было принято для избежания жертв среди мирного населения приграничной территории. Об этом заявили в ФСБ РФ.
«Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар», — сообщили в службе. Информацию приводит РИА Новости.
Украинские диверсанты 2 марта атаковали приграничную российскую территорию — Брянскую область. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также сам глава российского государства Владимир Путин назвали данный инцидент терактом. Депутат Госдумы Алексей Журавлев сравнил действия украинской диверсионно-разведывательной группы с деятельностью банды чеченского террориста Шамиля Басаева.
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