В Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло

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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал, что Россия продолжает решать задачи в рамках СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В настоящий момент в Кремле не видят предпосылок для завершения спецоперации на Украине, Россия продолжает добиваться своих целей и задач. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами.

«Сейчас идет спецоперация, никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло нет. Россия добивается достижения своих целей и задач путем дальнейшего проведения СВО», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.

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В настоящий момент в Кремле не видят предпосылок для завершения спецоперации на Украине, Россия продолжает добиваться своих целей и задач. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами. «Сейчас идет спецоперация, никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло нет. Россия добивается достижения своих целей и задач путем дальнейшего проведения СВО», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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