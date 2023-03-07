В Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло

Дмитрий Песков рассказал, что Россия продолжает решать задачи в рамках СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В настоящий момент в Кремле не видят предпосылок для завершения спецоперации на Украине, Россия продолжает добиваться своих целей и задач. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами.
«Сейчас идет спецоперация, никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло нет. Россия добивается достижения своих целей и задач путем дальнейшего проведения СВО», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
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