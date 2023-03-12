Украинцы провели «дерусификацию» в Антарктиде

Украинские участники 27-й научной экспедиции на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде переименовали таблички с указателями городов в рамках декоммунизации. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре Украины.
«Участники 27-й экспедиции провели масштабный ремонт путеводителя возле станции „Академик Вернадский“. На нем размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов», — говорится в сообщении, передает «Газета.ру». Уточняется, что врач Василий Матковский вместе с механиком Максимом Белоусом декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий. Кроме того ими были дерусифицирована транслитерация Винницы и Одессы.
Великобритания предала украинской стороне свою станцию «Фарадей» в 1996 году. После этого она была переименована в «Академик Вернадский».
После начала спецоперации на территории Украины началась активная дерусификация. Так, в школах начали запрещать русский язык. Также украинское правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который нацелен на запрет Украинской Православной Церкви., напоминает «Царьград».
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Украинские участники 27-й научной экспедиции на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде переименовали таблички с указателями городов в рамках декоммунизации. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре Украины. «Участники 27-й экспедиции провели масштабный ремонт путеводителя возле станции „Академик Вернадский“. На нем размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов», — говорится в сообщении, передает «Газета.ру». Уточняется, что врач Василий Матковский вместе с механиком Максимом Белоусом декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий. Кроме того ими были дерусифицирована транслитерация Винницы и Одессы. Великобритания предала украинской стороне свою станцию «Фарадей» в 1996 году. После этого она была переименована в «Академик Вернадский». После начала спецоперации на территории Украины началась активная дерусификация. Так, в школах начали запрещать русский язык. Также украинское правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который нацелен на запрет Украинской Православной Церкви., напоминает «Царьград».