Украинцы провели «дерусификацию» в Антарктиде

Украинские ученые «дерусифицировали» указатели на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде
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Украинские исследовали декоммунизировали Кировград на Кропивницкий Фото:
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Украинские участники 27-й научной экспедиции на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде переименовали таблички с указателями городов в рамках декоммунизации. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре Украины.

«Участники 27-й экспедиции провели масштабный ремонт путеводителя возле станции „Академик Вернадский“. На нем размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов», — говорится в сообщении, передает «Газета.ру». Уточняется, что врач Василий Матковский вместе с механиком Максимом Белоусом декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий. Кроме того ими были дерусифицирована транслитерация Винницы и Одессы.

Великобритания предала украинской стороне свою станцию «Фарадей» в 1996 году. После этого она была переименована в «Академик Вернадский».

После начала спецоперации на территории Украины началась активная дерусификация. Так, в школах начали запрещать русский язык. Также украинское правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который нацелен на запрет Украинской Православной Церкви., напоминает «Царьград».

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Украинские участники 27-й научной экспедиции на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде переименовали таблички с указателями городов в рамках декоммунизации. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре Украины. «Участники 27-й экспедиции провели масштабный ремонт путеводителя возле станции „Академик Вернадский“. На нем размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов», — говорится в сообщении, передает «Газета.ру». Уточняется, что врач Василий Матковский вместе с механиком Максимом Белоусом декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий. Кроме того ими были дерусифицирована транслитерация Винницы и Одессы. Великобритания предала украинской стороне свою станцию «Фарадей» в 1996 году. После этого она была переименована в «Академик Вернадский». После начала спецоперации на территории Украины началась активная дерусификация. Так, в школах начали запрещать русский язык. Также украинское правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который нацелен на запрет Украинской Православной Церкви., напоминает «Царьград».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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