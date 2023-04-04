В захламленной квартире в Москве нашли истощенного ребенка

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Литвинова Элла , участковый уполномоченный полиции 6-го отделения. Тюмень, полиция
Органы опеки изъяли истощенного мальчика в Москве Фото:

Семилетнего ребенка обнаружили в захламленной квартире в Москве. Об этом сообщили в прокуратуре столицы. Он содержался в антисанитарных условиях и был истощен.

«Мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в прокуратуре. Сообщение опубликовано на официальном telegram-канале. Мать мальчика не открывала дверь сотрудникам опеки, но им удалось забрать ребенка.

Ранее стало известно о семье в Ленинградской области, в которой мать морила дочь голодом, передают «Невские новости». Девочке был год, ее изъяли органы опеки.

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Семилетнего ребенка обнаружили в захламленной квартире в Москве. Об этом сообщили в прокуратуре столицы. Он содержался в антисанитарных условиях и был истощен. «Мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в прокуратуре. Сообщение опубликовано на официальном telegram-канале. Мать мальчика не открывала дверь сотрудникам опеки, но им удалось забрать ребенка. Ранее стало известно о семье в Ленинградской области, в которой мать морила дочь голодом, передают «Невские новости». Девочке был год, ее изъяли органы опеки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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