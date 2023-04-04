В захламленной квартире в Москве нашли истощенного ребенка

Органы опеки изъяли истощенного мальчика в Москве
Семилетнего ребенка обнаружили в захламленной квартире в Москве. Об этом сообщили в прокуратуре столицы. Он содержался в антисанитарных условиях и был истощен.
«Мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в прокуратуре. Сообщение опубликовано на официальном telegram-канале. Мать мальчика не открывала дверь сотрудникам опеки, но им удалось забрать ребенка.
Ранее стало известно о семье в Ленинградской области, в которой мать морила дочь голодом, передают «Невские новости». Девочке был год, ее изъяли органы опеки.
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