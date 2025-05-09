Сенатор Карасин заявил о продолжении отношений России и США

Контакты между Россией и США сохраняются, однако проведение нового раунда консультаций экспертных групп на данный момент не запланировано. Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
«Таких встреч на ближайшие дни не планируется. Но контакты продолжаются», — заявил Карасин, отвечая на вопрос о перспективах консультаций между экспертными группами двух стран. Слова сенатора передает «Интерфакс».
Ранее, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры, посвященные обсуждению перспектив возобновления Черноморской зерновой инициативы. В состав российской делегации вошли, в частности, член Совфеда Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа.
Как сообщил 28 марта Карасин, в ходе консультаций стороны затронули вопрос обеспечения безопасности судоходства в рамках так называемой Черноморской инициативы. Однако, по его словам, конкретных решений по данной проблеме принято не было.
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