На мемориальном комплексе «Саур-Могила» в ДНР в рамках празднования Дня Победы было развернуто самое большое в мире Знамя Победы площадью более 2,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщают журналисты. Акция стала частью всероссийского патриотического проекта «Непокоренные», стартовавшего 9 мая на легендарной высоте Саур-Могила.
«... святая обязанность нынешнего и будущих поколений помнить о павших защитниках Родины. На вершине кургана растянули самое большое в мире Знамя Победы площадью более 2,2 тысячи квадратных метров», — пишет ТАСС со ссылкой на слова главы региона Дениса Пушилина. В ходе церемонии Пушилин также напомнил о значимости подвига защитников Донбасса и всего Советского Союза.
Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику командиру ополчения Донбасса Олегу Гришину («Медведь»), после чего участники прошли к часовне для панихиды по погибшим защитникам. Затем колонна двинулась к вершине мемориала для возложения цветов к Вечному огню. Как сообщил руководитель проекта «Непокоренные» Владимир Скрипниченко, маршрут акции пройдет через 14 городов: от Бреста и Брестской крепости по территории Беларуси и России, включая Псков, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Керчь и завершится в конце мая в Севастополе.
Ранее, 9 мая, во всех субъектах России началась акция «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Прямая трансляция шествия стартовала на официальном сайте движения ровно в 12:00 по местному времени. Принять участие в акции может каждый, разместив фотографию своего героя в социальных сетях с установленными хештегами либо выбрав иные способы присоединения к памятному событию.
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