Российский спецназ в зоне проведения спецоперации помог блокированным бойцам при помощи дрона Mavic. Беспилотный аппарат позволил передать попавшим в нелегкое положение солдатам продукты питания и боеприпасы. Соответствующее видео опубликовали российские военные корреспонденты.
«Снайперский бросок: спецназ в руинах отправляет помощь блокированным бойцам с помощью дрона Mavic. Во время наступления бойцы на отбитой у врага позиции оказались блокированы врагом (обратный путь был под огневым контролем противника) и товарищи отправляли им продукты, батарейки и патроны с помощью БПЛА», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В сообщении подчеркнули, что солдаты после многодневных боев сумели благополучно покинуть опасное место.
Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, ее приоритетными целями являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Кроме того, президент подчеркнул необходимость защиты мирного населения Донбасса от агрессии Киева.
Российский спецназ в зоне проведения спецоперации помог блокированным бойцам при помощи дрона Mavic. Беспилотный аппарат позволил передать попавшим в нелегкое положение солдатам продукты питания и боеприпасы. Соответствующее видео опубликовали российские военные корреспонденты. «Снайперский бросок: спецназ в руинах отправляет помощь блокированным бойцам с помощью дрона Mavic. Во время наступления бойцы на отбитой у врага позиции оказались блокированы врагом (обратный путь был под огневым контролем противника) и товарищи отправляли им продукты, батарейки и патроны с помощью БПЛА», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В сообщении подчеркнули, что солдаты после многодневных боев сумели благополучно покинуть опасное место. Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, ее приоритетными целями являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Кроме того, президент подчеркнул необходимость защиты мирного населения Донбасса от агрессии Киева.