01 мая 2023

Военкоры показали, как спецназ помогает солдатам в зоне СВО при помощи дрона. Видео

РВ: спецназ использует дроны в зоне СВО, чтобы помочь попавшим в беду соратникам
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
БПЛА в зоне СВО помогли передать боеприпасы солдатам РФ, рассказали военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский спецназ в зоне проведения спецоперации помог блокированным бойцам при помощи дрона Mavic. Беспилотный аппарат позволил передать попавшим в нелегкое положение солдатам продукты питания и боеприпасы. Соответствующее видео опубликовали российские военные корреспонденты.

«Снайперский бросок: спецназ в руинах отправляет помощь блокированным бойцам с помощью дрона Mavic. Во время наступления бойцы на отбитой у врага позиции оказались блокированы врагом (обратный путь был под огневым контролем противника) и товарищи отправляли им продукты, батарейки и патроны с помощью БПЛА», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В сообщении подчеркнули, что солдаты после многодневных боев сумели благополучно покинуть опасное место.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, ее приоритетными целями являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Кроме того, президент подчеркнул необходимость защиты мирного населения Донбасса от агрессии Киева.

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Российский спецназ в зоне проведения спецоперации помог блокированным бойцам при помощи дрона Mavic. Беспилотный аппарат позволил передать попавшим в нелегкое положение солдатам продукты питания и боеприпасы. Соответствующее видео опубликовали российские военные корреспонденты. «Снайперский бросок: спецназ в руинах отправляет помощь блокированным бойцам с помощью дрона Mavic. Во время наступления бойцы на отбитой у врага позиции оказались блокированы врагом (обратный путь был под огневым контролем противника) и товарищи отправляли им продукты, батарейки и патроны с помощью БПЛА», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В сообщении подчеркнули, что солдаты после многодневных боев сумели благополучно покинуть опасное место. Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, ее приоритетными целями являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Кроме того, президент подчеркнул необходимость защиты мирного населения Донбасса от агрессии Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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