ТАСС: Пострадавший в кулуарах ПАЧЭС делегат РФ находится в больнице 05 мая 2023 в 00:03 Размер текста - 17 + Представитель российской делегации проходит обследование в больнице, заявила Касимова Фото: Анна Майорова © URA.RU Представитель российской делегации, пострадавший на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре в результате нападения со стороны члена украинской делегации, проходит обследование в медучреждении. Об этом сообщила пресс-аташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова. «На члена российской делегации совершено нападение представителем украинской делегации. Наш сотрудник находится в больнице, где проходит необходимое обследование, ему оказана и консульская помощь», — передает слова Касимовой ТАСС. В посольстве назвали вопиющим этот случай и отметили, что власти Турции должны внимательной отнестись к инциденту. Также Касимова выразила надежду, что виновные понесут наказание. Ранее сообщалось, что российский делегат Валерий Стаицкий пострадал при нападении украинцев на саммите ПАЧЭС. Кроме того, члены Верховной рады пытались сорвать выступление россиян на саммите, размахивая флагами возле делегатов из РФ. Представитель российской делегации, пострадавший на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре в результате нападения со стороны члена украинской делегации, проходит обследование в медучреждении. Об этом сообщила пресс-аташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова. «На члена российской делегации совершено нападение представителем украинской делегации. Наш сотрудник находится в больнице, где проходит необходимое обследование, ему оказана и консульская помощь», — передает слова Касимовой ТАСС. В посольстве назвали вопиющим этот случай и отметили, что власти Турции должны внимательной отнестись к инциденту. Также Касимова выразила надежду, что виновные понесут наказание. Ранее сообщалось, что российский делегат Валерий Стаицкий пострадал при нападении украинцев на саммите ПАЧЭС. Кроме того, члены Верховной рады пытались сорвать выступление россиян на саммите, размахивая флагами возле делегатов из РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям