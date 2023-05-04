В результате провокации украинцев на заседании ПАЧЭС пострадал российский делегат

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Заседание Административной комиссии. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки
В ходе украинской провокации в Анкаре пострадал российский делегат, сообщили в делегации Фото:

При нападении украинцев на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Турции пострадал российский делегат. Об этом сообщает источник в делегации.

«Нападение на члена делегации РФ на ПАЧЭС произошло в кулуарах заседания организации в Анкаре», — сообщили ТАСС в посольстве РФ в Анкаре. Как стало известно, член украинской делегации напал на представителя России Валерия Ставицкого.

Уточняется, что украинская делегация прямо на заседании развернула флаг «Правого Сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Ранее стало известно, что члены Верховной рады предприняли попытку срыва выступления российских коллег на саммите. Украинцы размахивали своими флагами возле российских делегатов.

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При нападении украинцев на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Турции пострадал российский делегат. Об этом сообщает источник в делегации. «Нападение на члена делегации РФ на ПАЧЭС произошло в кулуарах заседания организации в Анкаре», — сообщили ТАСС в посольстве РФ в Анкаре. Как стало известно, член украинской делегации напал на представителя России Валерия Ставицкого. Уточняется, что украинская делегация прямо на заседании развернула флаг «Правого Сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Ранее стало известно, что члены Верховной рады предприняли попытку срыва выступления российских коллег на саммите. Украинцы размахивали своими флагами возле российских делегатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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