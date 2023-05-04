В результате провокации украинцев на заседании ПАЧЭС пострадал российский делегат 04 мая 2023 в 22:18 Размер текста - 17 + В ходе украинской провокации в Анкаре пострадал российский делегат, сообщили в делегации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При нападении украинцев на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Турции пострадал российский делегат. Об этом сообщает источник в делегации. «Нападение на члена делегации РФ на ПАЧЭС произошло в кулуарах заседания организации в Анкаре», — сообщили ТАСС в посольстве РФ в Анкаре. Как стало известно, член украинской делегации напал на представителя России Валерия Ставицкого. Уточняется, что украинская делегация прямо на заседании развернула флаг «Правого Сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Ранее стало известно, что члены Верховной рады предприняли попытку срыва выступления российских коллег на саммите. Украинцы размахивали своими флагами возле российских делегатов. При нападении украинцев на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Турции пострадал российский делегат. Об этом сообщает источник в делегации. «Нападение на члена делегации РФ на ПАЧЭС произошло в кулуарах заседания организации в Анкаре», — сообщили ТАСС в посольстве РФ в Анкаре. Как стало известно, член украинской делегации напал на представителя России Валерия Ставицкого. Уточняется, что украинская делегация прямо на заседании развернула флаг «Правого Сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Ранее стало известно, что члены Верховной рады предприняли попытку срыва выступления российских коллег на саммите. Украинцы размахивали своими флагами возле российских делегатов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям