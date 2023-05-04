Украинцы попытались сорвать выступление делегации из России на саммите в Турции. Видео 04 мая 2023 в 19:42 Размер текста - 17 + Попытка срыва выступления не удалась, заявила Ольга Тимофеева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Украинская делегация предприняла попытку срыва выступления российских коллег на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Турции. Об этом рассказала и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАЧЭС Ольга Тимофеева. «Украинская делегация предприняла попытку сорвать выступление делегации из России», — передает слова Тимофеевой ТАСС. Она добавила, что попытка срыва не удалась. Отмечается, что члены делегации из Украины в ходе нарушения порядка размахивали украинскими флагами. Украинская делегация предприняла попытку срыва выступления российских коллег на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Турции. Об этом рассказала и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАЧЭС Ольга Тимофеева. «Украинская делегация предприняла попытку сорвать выступление делегации из России», — передает слова Тимофеевой ТАСС. Она добавила, что попытка срыва не удалась. Отмечается, что члены делегации из Украины в ходе нарушения порядка размахивали украинскими флагами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям