Украинцы попытались сорвать выступление делегации из России на саммите в Турции. Видео

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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
Попытка срыва выступления не удалась, заявила Ольга Тимофеева Фото:

Украинская делегация предприняла попытку срыва выступления российских коллег на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Турции. Об этом рассказала и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

«Украинская делегация предприняла попытку сорвать выступление делегации из России», — передает слова Тимофеевой ТАСС. Она добавила, что попытка срыва не удалась. Отмечается, что члены делегации из Украины в ходе нарушения порядка размахивали украинскими флагами.

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Украинская делегация предприняла попытку срыва выступления российских коллег на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Турции. Об этом рассказала и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАЧЭС Ольга Тимофеева. «Украинская делегация предприняла попытку сорвать выступление делегации из России», — передает слова Тимофеевой ТАСС. Она добавила, что попытка срыва не удалась. Отмечается, что члены делегации из Украины в ходе нарушения порядка размахивали украинскими флагами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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