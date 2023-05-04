Попытка срыва выступления не удалась, заявила Ольга Тимофеева
Украинская делегация предприняла попытку срыва выступления российских коллег на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Турции. Об этом рассказала и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.
«Украинская делегация предприняла попытку сорвать выступление делегации из России», — передает слова Тимофеевой ТАСС. Она добавила, что попытка срыва не удалась. Отмечается, что члены делегации из Украины в ходе нарушения порядка размахивали украинскими флагами.
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