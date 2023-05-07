07 мая 2023

Григорий Лепс признался, что был плохим отцом

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Концерт Григория Лепса в МВЦ Екатеринбург-Экспо. Екатеринбург, лепс григорий, концерт григория лепса
Лепс признался, что не занимался воспитанием детей из-за музыки Фото:

Российский музыкант Григорий Лепс заявил, что был плохим отцом из-за постоянных гастролей. В этом он признался на шоу комика Павла Воли.

«Я был плохим отцом и, наверное, буду не очень хорошим дедом. Я уезжал в сентябре, возвращался в декабре», — рассказал Лепс на «Шоу Воли». Он уточнил, что не мог достаточно времени проводить с детьми из-за занятия музыкой. Из-за постоянных гастролей музыкант не видел, как выросли его дети.

Ранее Лепс вышел на вручение музыкальной премии «Жара» вместе со своей 15-летней дочерью Николь, пишут «Дни.ру». Сама девочка призналась, что давно просила отца взять ее с собой на подобное мероприятие.

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Российский музыкант Григорий Лепс заявил, что был плохим отцом из-за постоянных гастролей. В этом он признался на шоу комика Павла Воли. «Я был плохим отцом и, наверное, буду не очень хорошим дедом. Я уезжал в сентябре, возвращался в декабре», — рассказал Лепс на «Шоу Воли». Он уточнил, что не мог достаточно времени проводить с детьми из-за занятия музыкой. Из-за постоянных гастролей музыкант не видел, как выросли его дети. Ранее Лепс вышел на вручение музыкальной премии «Жара» вместе со своей 15-летней дочерью Николь, пишут «Дни.ру». Сама девочка призналась, что давно просила отца взять ее с собой на подобное мероприятие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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