Медведев отреагировал на решение Бельгии передать Украине активы РФ Медведев: переданные Бельгией Украине активы РФ ведут к мировому конфликту 12 мая 2023 в 20:00 Размер текста - 17 + Решение Бельгии ведет человечество к мировой войне, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Бельгия отправляет «наворованные» средства от использования российских активов на приобретение оружия для украинской армии, что приближает мир к глобальному конфликту. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Бельгия направляет деньги от использования российских активов на закупку оружия для ВСУ, что ведет к мировой войне», — заявил Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24». Зампред Совбеза напомнил, что 92 миллиона евро, переданные Бельгией Украине, были получены в результате грабительской заморозки российских активов. Ранее власти Бельгии согласовали передачу Украине помощи в размере 92 миллионов евро, которые были получены после продажи российских активов. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро рассказал о том, что бельгийскими властями также готовится новый пакет военной помощи Украине, передает «Ридус». Бельгия отправляет «наворованные» средства от использования российских активов на приобретение оружия для украинской армии, что приближает мир к глобальному конфликту. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Бельгия направляет деньги от использования российских активов на закупку оружия для ВСУ, что ведет к мировой войне», — заявил Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24». Зампред Совбеза напомнил, что 92 миллиона евро, переданные Бельгией Украине, были получены в результате грабительской заморозки российских активов. Ранее власти Бельгии согласовали передачу Украине помощи в размере 92 миллионов евро, которые были получены после продажи российских активов. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро рассказал о том, что бельгийскими властями также готовится новый пакет военной помощи Украине, передает «Ридус». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям