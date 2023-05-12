Медведев отреагировал на решение Бельгии передать Украине активы РФ

Бельгия отправляет «наворованные» средства от использования российских активов на приобретение оружия для украинской армии, что приближает мир к глобальному конфликту. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Бельгия направляет деньги от использования российских активов на закупку оружия для ВСУ, что ведет к мировой войне», — заявил Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24». Зампред Совбеза напомнил, что 92 миллиона евро, переданные Бельгией Украине, были получены в результате грабительской заморозки российских активов.
Ранее власти Бельгии согласовали передачу Украине помощи в размере 92 миллионов евро, которые были получены после продажи российских активов. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро рассказал о том, что бельгийскими властями также готовится новый пакет военной помощи Украине, передает «Ридус».
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