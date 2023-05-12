Медведев отреагировал на решение Бельгии передать Украине активы РФ

Медведев: переданные Бельгией Украине активы РФ ведут к мировому конфликту
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Решение Бельгии ведет человечество к мировой войне, заявил Дмитрий Медведев Фото:
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Бельгия отправляет «наворованные» средства от использования российских активов на приобретение оружия для украинской армии, что приближает мир к глобальному конфликту. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Бельгия направляет деньги от использования российских активов на закупку оружия для ВСУ, что ведет к мировой войне», — заявил Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24». Зампред Совбеза напомнил, что 92 миллиона евро, переданные Бельгией Украине, были получены в результате грабительской заморозки российских активов.

Ранее власти Бельгии согласовали передачу Украине помощи в размере 92 миллионов евро, которые были получены после продажи российских активов. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро рассказал о том, что бельгийскими властями также готовится новый пакет военной помощи Украине, передает «Ридус».

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Бельгия отправляет «наворованные» средства от использования российских активов на приобретение оружия для украинской армии, что приближает мир к глобальному конфликту. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Бельгия направляет деньги от использования российских активов на закупку оружия для ВСУ, что ведет к мировой войне», — заявил Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24». Зампред Совбеза напомнил, что 92 миллиона евро, переданные Бельгией Украине, были получены в результате грабительской заморозки российских активов. Ранее власти Бельгии согласовали передачу Украине помощи в размере 92 миллионов евро, которые были получены после продажи российских активов. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро рассказал о том, что бельгийскими властями также готовится новый пакет военной помощи Украине, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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