В Кремле отказались комментировать предложение отменить указ о передаче Крыма

В Кремле не знакомы с предложением законодательной регуляции Крыма, заявил Дмитрий Песков
Кремль не знаком с инициативой законодательного закрепления невозможности передачи Крыма Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Ничего не знаю об этих инициативах. Не слышал о них. Не думаю, что могу как-то судить об актуальности таких инициатив. Лучше обращаться к авторам за разъяснениями», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
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