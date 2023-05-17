В Кремле отказались комментировать предложение отменить указ о передаче Крыма

Песков: Кремль не видел инициативу узаконить невозможность передачи Крыма Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле не знакомы с предложением законодательной регуляции Крыма, заявил Дмитрий Песков Фото:

Кремль не знаком с инициативой законодательного закрепления невозможности передачи Крыма Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Ничего не знаю об этих инициативах. Не слышал о них. Не думаю, что могу как-то судить об актуальности таких инициатив. Лучше обращаться к авторам за разъяснениями», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Кремль не знаком с инициативой законодательного закрепления невозможности передачи Крыма Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Ничего не знаю об этих инициативах. Не слышал о них. Не думаю, что могу как-то судить об актуальности таких инициатив. Лучше обращаться к авторам за разъяснениями», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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