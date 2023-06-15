15 июня 2023

Ouest-France: ВСУ потеряли 15 танков из-за человеческого фактора

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, танкисты, армия, оружие, милитаризация, танк, z войска, сбойка
Украинские солдаты не обладают достаточным профессионализмом, считает обозреватель Шапло Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина потеряла 15 танков, которые Запад поставил Киеву, из-за непрофиссионализма танкистов ВСУ. Об этом заявил обозреватель Филипп Шапло

«Из-за неумелости украинские экипажи потеряли 15 танков, которые подбили в южной части Запорожской области», — передает слова Шаппо Ouest-France. Однако он считает, что, в первую очередь, ВСУ помешала прочная линия обороны, которую выстроили российские солдаты.

Ранее сообщалось, что ВСУ бездарно потеряли в бою французские бронеавтомобили. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что Украина рискует потерять остатки западной техники при повторной попытке наступления.

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Украина потеряла 15 танков, которые Запад поставил Киеву, из-за непрофиссионализма танкистов ВСУ. Об этом заявил обозреватель Филипп Шапло «Из-за неумелости украинские экипажи потеряли 15 танков, которые подбили в южной части Запорожской области», — передает слова Шаппо Ouest-France. Однако он считает, что, в первую очередь, ВСУ помешала прочная линия обороны, которую выстроили российские солдаты. Ранее сообщалось, что ВСУ бездарно потеряли в бою французские бронеавтомобили. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что Украина рискует потерять остатки западной техники при повторной попытке наступления.
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