Украина потеряла 15 танков, которые Запад поставил Киеву, из-за непрофиссионализма танкистов ВСУ. Об этом заявил обозреватель Филипп Шапло
«Из-за неумелости украинские экипажи потеряли 15 танков, которые подбили в южной части Запорожской области», — передает слова Шаппо Ouest-France. Однако он считает, что, в первую очередь, ВСУ помешала прочная линия обороны, которую выстроили российские солдаты.
Украина потеряла 15 танков, которые Запад поставил Киеву, из-за непрофиссионализма танкистов ВСУ. Об этом заявил обозреватель Филипп Шапло «Из-за неумелости украинские экипажи потеряли 15 танков, которые подбили в южной части Запорожской области», — передает слова Шаппо Ouest-France. Однако он считает, что, в первую очередь, ВСУ помешала прочная линия обороны, которую выстроили российские солдаты. Ранее сообщалось, что ВСУ бездарно потеряли в бою французские бронеавтомобили. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что Украина рискует потерять остатки западной техники при повторной попытке наступления.