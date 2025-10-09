Армия России уничтожила порты ВСУ

Срочная новость
Российские войска точным ударом поразили портовые сооружения вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны. Также ведомство доложило об уничтожении хранилищ с горючим и энергетической инфраструктуры ВСУ.
«Российскими группировками был нанесен воздушный удар по ключевым сооружениям ВСУ.», — говорится в сообщении главного военного ведомства. Оно размещено в telegram-канале.
