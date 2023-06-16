Глава Минцифры рассказал, как изменятся «Госуслуги» Министр Шадаев: портал «Госуслуги» должен превратиться в форму с одной поисковой строкой 16 июня 2023 в 23:50 Размер текста - 17 + Граждане не должны разбираться в сложных регламентах, считает Шадаев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Портал «Госуслуги» должен превратиться в сервис с одним интерфейсом или с одной поисковой строкой, чтобы упростить работу пользователя. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев. «Портал госуслуг должен стать некой формой с одной поисковой строкой или с одним интерфейсом», — считает Шадаев, его мнение опубликовано на сайте Минцифры. Министр пояснил, что общение государства и гражданина должно проходить в рамках понятного человеку интерфейса. Люди должны получать простые ответы на свои запросы, а не разбираться в сложных регламентах, считает Шадаев. Ранее стало известно о возвращении функции удаления аккаунта на «Госуслугах». Также Шадаев рассказал о том, что реестр военнообязанных на портале заработает к осеннему призыву нынешнего года. Портал «Госуслуги» должен превратиться в сервис с одним интерфейсом или с одной поисковой строкой, чтобы упростить работу пользователя. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев. «Портал госуслуг должен стать некой формой с одной поисковой строкой или с одним интерфейсом», — считает Шадаев, его мнение опубликовано на сайте Минцифры. Министр пояснил, что общение государства и гражданина должно проходить в рамках понятного человеку интерфейса. Люди должны получать простые ответы на свои запросы, а не разбираться в сложных регламентах, считает Шадаев. Ранее стало известно о возвращении функции удаления аккаунта на «Госуслугах». Также Шадаев рассказал о том, что реестр военнообязанных на портале заработает к осеннему призыву нынешнего года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям