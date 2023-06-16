16 июня 2023

Глава Минцифры рассказал, как изменятся «Госуслуги»

Министр Шадаев: портал «Госуслуги» должен превратиться в форму с одной поисковой строкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Граждане не должны разбираться в сложных регламентах, считает Шадаев Фото:

Портал «Госуслуги» должен превратиться в сервис с одним интерфейсом или с одной поисковой строкой, чтобы упростить работу пользователя. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев.

«Портал госуслуг должен стать некой формой с одной поисковой строкой или с одним интерфейсом», — считает Шадаев, его мнение опубликовано на сайте Минцифры. Министр пояснил, что общение государства и гражданина должно проходить в рамках понятного человеку интерфейса. Люди должны получать простые ответы на свои запросы, а не разбираться в сложных регламентах, считает Шадаев.

Ранее стало известно о возвращении функции удаления аккаунта на «Госуслугах». Также Шадаев рассказал о том, что реестр военнообязанных на портале заработает к осеннему призыву нынешнего года.

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Портал «Госуслуги» должен превратиться в сервис с одним интерфейсом или с одной поисковой строкой, чтобы упростить работу пользователя. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев. «Портал госуслуг должен стать некой формой с одной поисковой строкой или с одним интерфейсом», — считает Шадаев, его мнение опубликовано на сайте Минцифры. Министр пояснил, что общение государства и гражданина должно проходить в рамках понятного человеку интерфейса. Люди должны получать простые ответы на свои запросы, а не разбираться в сложных регламентах, считает Шадаев. Ранее стало известно о возвращении функции удаления аккаунта на «Госуслугах». Также Шадаев рассказал о том, что реестр военнообязанных на портале заработает к осеннему призыву нынешнего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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