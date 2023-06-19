Вице-спикеру заксобрания ЯНАО Ситникову прочат высокий пост в Тюмени. Инсайд

19 июня 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Алексей Ситников станет доверенным лицом Александра Моора на дебатах в ЯНАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Возможность представлять тюменского губернатора Александра Моора на предвыборных дебатах изменит будущее вице-спикера заксо ЯНАО Алексея Ситникова. Как сообщает URA.RU источник в политбомонде, власти региона в 2026 году хотят заменить председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова на Ситникова. «Статус доверенного лица, полученный Ситниковым, поспособствует его с Моором „знакомству“ и поможет ямальской власти сохранить свое спикерство в думе в 2026 году. Если секретарь реготделения „Единой России“ Ситников достойно проведет дебаты, то сможет сменить Сайфитдинова в должности председателя», — сообщил источник. Инсайдер добавил, что ямальские власти уже предлагали Ситникова на этот пост в 2022 году после смерти Сергея Корепанова. Однако Моор его кандидатуру рассматривать не стал, якобы потому что не знаком с Ситниковым как с политиком. В итоге думу возглавил формальный ямалец — человек полпреда Владимира Якушева — Фуат Сайфитдинов. «Решение о выдвижении кандидатов (в Тюменскую областную думу — прим.ред.) принимается на конференции регионального отделения партии по итогам предварительного голосования. Предварительное голосование объявляется в год проведения выборов», — прокомментировали в пресс-службе «Единой России». Агентство также направило запрос Алексею Ситникову, но на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что кандидаты на пост главы Тюменской области определились с представителями на дебатах в ЯНАО. Помимо Ситникова, глава ямальских эсеров Максим Лазарев представит Владимира Пискайкина, лидер коммунистов Елена Кукушкина — Ивана Левченко, а либерал-демократ Денис Садовников выступит сам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возможность представлять тюменского губернатора Александра Моора на предвыборных дебатах изменит будущее вице-спикера заксо ЯНАО Алексея Ситникова. Как сообщает URA.RU источник в политбомонде, власти региона в 2026 году хотят заменить председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова на Ситникова. «Статус доверенного лица, полученный Ситниковым, поспособствует его с Моором „знакомству“ и поможет ямальской власти сохранить свое спикерство в думе в 2026 году. Если секретарь реготделения „Единой России“ Ситников достойно проведет дебаты, то сможет сменить Сайфитдинова в должности председателя», — сообщил источник. Инсайдер добавил, что ямальские власти уже предлагали Ситникова на этот пост в 2022 году после смерти Сергея Корепанова. Однако Моор его кандидатуру рассматривать не стал, якобы потому что не знаком с Ситниковым как с политиком. В итоге думу возглавил формальный ямалец — человек полпреда Владимира Якушева — Фуат Сайфитдинов. «Решение о выдвижении кандидатов (в Тюменскую областную думу — прим.ред.) принимается на конференции регионального отделения партии по итогам предварительного голосования. Предварительное голосование объявляется в год проведения выборов», — прокомментировали в пресс-службе «Единой России». Агентство также направило запрос Алексею Ситникову, но на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что кандидаты на пост главы Тюменской области определились с представителями на дебатах в ЯНАО. Помимо Ситникова, глава ямальских эсеров Максим Лазарев представит Владимира Пискайкина, лидер коммунистов Елена Кукушкина — Ивана Левченко, а либерал-демократ Денис Садовников выступит сам.