Кандидаты на пост губернатора Тюменской области выбрали доверенных лиц, которые представят их на дебатах в ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.
«Александра Моора представит секретарь окружного отделения „Единой России“ Алексей Ситников, Владимира Пискайкина — глава ямальских эсеров Максим Лазарев, Ивана Левченко — лидер коммунистов Елена Кукушкина», — сообщил источник. Инсайдер добавил, что либерал-демократ Денис Садовников на региональных дебатах выступит сам.
Елена Кукушкина прокомментировала информацию: «Я первый раз слышу об этом, но в принципе готова [стать доверенным лицом]», — сообщила Кукушкина URA.RU. Агентство также направило запросы «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». На момент публикации новости ответы не были получены.
Выборы главы района пройдут в Тюменской области, ЯНАО и ХМАО 10 сентября. Официально из всех потенциальных кандидатов о выдвижении заявил только действующий губернатор Моор.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!