Кандидаты в губернаторы Тюменской области выбрали доверенных лиц на дебатах в ЯНАО. Инсайд

16 июня 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

В ЯНАО пройдут предвыборные дебаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кандидаты на пост губернатора Тюменской области выбрали доверенных лиц, которые представят их на дебатах в ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Александра Моора представит секретарь окружного отделения „Единой России“ Алексей Ситников, Владимира Пискайкина — глава ямальских эсеров Максим Лазарев, Ивана Левченко — лидер коммунистов Елена Кукушкина», — сообщил источник. Инсайдер добавил, что либерал-демократ Денис Садовников на региональных дебатах выступит сам. Елена Кукушкина прокомментировала информацию: «Я первый раз слышу об этом, но в принципе готова [стать доверенным лицом]», — сообщила Кукушкина URA.RU. Агентство также направило запросы «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». На момент публикации новости ответы не были получены. Выборы главы района пройдут в Тюменской области, ЯНАО и ХМАО 10 сентября. Официально из всех потенциальных кандидатов о выдвижении заявил только действующий губернатор Моор.

Кандидаты на пост губернатора Тюменской области выбрали доверенных лиц, которые представят их на дебатах в ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Александра Моора представит секретарь окружного отделения „Единой России“ Алексей Ситников, Владимира Пискайкина — глава ямальских эсеров Максим Лазарев, Ивана Левченко — лидер коммунистов Елена Кукушкина», — сообщил источник. Инсайдер добавил, что либерал-демократ Денис Садовников на региональных дебатах выступит сам. Елена Кукушкина прокомментировала информацию: «Я первый раз слышу об этом, но в принципе готова [стать доверенным лицом]», — сообщила Кукушкина URA.RU. Агентство также направило запросы «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». На момент публикации новости ответы не были получены. Выборы главы района пройдут в Тюменской области, ЯНАО и ХМАО 10 сентября. Официально из всех потенциальных кандидатов о выдвижении заявил только действующий губернатор Моор.