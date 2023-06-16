Кандидаты в губернаторы Тюменской области выбрали доверенных лиц на дебатах в ЯНАО. Инсайд

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, депутат, чиновник, деловой стиль, бизнесмен
В ЯНАО пройдут предвыборные дебаты Фото:

Кандидаты на пост губернатора Тюменской области выбрали доверенных лиц, которые представят их на дебатах в ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.

«Александра Моора представит секретарь окружного отделения „Единой России“ Алексей Ситников, Владимира Пискайкина — глава ямальских эсеров Максим Лазарев, Ивана Левченко — лидер коммунистов Елена Кукушкина», — сообщил источник. Инсайдер добавил, что либерал-демократ Денис Садовников на региональных дебатах выступит сам.

Елена Кукушкина прокомментировала информацию: «Я первый раз слышу об этом, но в принципе готова [стать доверенным лицом]», — сообщила Кукушкина URA.RU. Агентство также направило запросы «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». На момент публикации новости ответы не были получены.

Выборы главы района пройдут в Тюменской области, ЯНАО и ХМАО 10 сентября. Официально из всех потенциальных кандидатов о выдвижении заявил только действующий губернатор Моор.

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Кандидаты на пост губернатора Тюменской области выбрали доверенных лиц, которые представят их на дебатах в ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Александра Моора представит секретарь окружного отделения „Единой России“ Алексей Ситников, Владимира Пискайкина — глава ямальских эсеров Максим Лазарев, Ивана Левченко — лидер коммунистов Елена Кукушкина», — сообщил источник. Инсайдер добавил, что либерал-демократ Денис Садовников на региональных дебатах выступит сам. Елена Кукушкина прокомментировала информацию: «Я первый раз слышу об этом, но в принципе готова [стать доверенным лицом]», — сообщила Кукушкина URA.RU. Агентство также направило запросы «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». На момент публикации новости ответы не были получены. Выборы главы района пройдут в Тюменской области, ЯНАО и ХМАО 10 сентября. Официально из всех потенциальных кандидатов о выдвижении заявил только действующий губернатор Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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