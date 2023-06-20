В Екатеринбурге отдел по особо важным делам займется проблемой Миши Бахтина, страдающего СМА

21 июня 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Дело передали отделу по особо важным делам после обращения родителей к Бастрыкину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Делом Миши Бахтина из Екатеринбурга, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), займется пятый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области. Это произошло после того, как родители мальчика обратились к главе СКР РФ Александру Бастыркину. «Уголовное дело, связанное с лечением Миши Бахтина с диагнозом СМА, из производства районного следственного отдела передано в пятый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области», — сообщает издание «Коммерсант-Урал». Отвечать по закону будет Областная детская клиническая больница. По словам юридического представителя семьи Бахтиных Юлии Липинской, она подавала ходатайство о повышении статуса дела. Его 16 июня удовлетворил руководитель СУ СКР Анатолий Надбитов во время приема родителей мальчика. История с лечением Миши тянется с 2020 года. В июне 2023 года родители Миши Бахтина обратились к главе СКР Александру Бастрыкину и министру здравоохранения Михаилу Мурашко, чтобы те разобрались, почему ребенку отказываются ставить уколы. По словам родителей, врачи считают, что препарат «Спинраза» не является для ребенка жизненно-необходимым. На это обращение отреагировал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а главный врач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов пояснил, что «Спинраза» может дать побочный эффект. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Делом Миши Бахтина из Екатеринбурга, который страдает спинальной мышечной атрофией (СМА), займется пятый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области. Это произошло после того, как родители мальчика обратились к главе СКР РФ Александру Бастыркину. «Уголовное дело, связанное с лечением Миши Бахтина с диагнозом СМА, из производства районного следственного отдела передано в пятый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области», — сообщает издание «Коммерсант-Урал». Отвечать по закону будет Областная детская клиническая больница. По словам юридического представителя семьи Бахтиных Юлии Липинской, она подавала ходатайство о повышении статуса дела. Его 16 июня удовлетворил руководитель СУ СКР Анатолий Надбитов во время приема родителей мальчика. История с лечением Миши тянется с 2020 года. В июне 2023 года родители Миши Бахтина обратились к главе СКР Александру Бастрыкину и министру здравоохранения Михаилу Мурашко, чтобы те разобрались, почему ребенку отказываются ставить уколы. По словам родителей, врачи считают, что препарат «Спинраза» не является для ребенка жизненно-необходимым. На это обращение отреагировал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а главный врач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов пояснил, что «Спинраза» может дать побочный эффект.