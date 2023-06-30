Свердловские ветераны СВО обращаются в фонд Путина за помощью

30 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Участники СВО обращаются в президентский фонд, чтобы найти работу на гражданке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ветераны СВО из Свердловской области обращаются в Фонд «Защитники Отечества», чтобы найти работу. В организации их трудоустраивают, например, социальными координаторами. Таким образом ветераны спецоперации помогают своим боевым товарищам. Они оказывают им юридическую и социальную помощь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в региональном отделении президентского Фонда «Защитники Отечества». «С ветераном СВО Алексеем Пестовским сотрудники фонда познакомились в госпитале ветеранов войн, когда пришли рассказывать про работу нового учреждения и его задачи. Боец попросил помочь с работой. Мужчине предложили должность социального координатора в Реже», — рассказали в организации. По словам Пестовского, он прекрасно знает все заботы и потребности своих коллег по СВО. «Я знаю все семьи мобилизованных из моего города. Мы общаемся в чатах. В статусе представителя фонда я смогу официального помогать им. Например, знаю, что самым актуальным сейчас является вопрос получения статуса ветерана боевых действий. Я сам прошел этот долгий путь, на днях получил удостоверение и готов делиться опытом», — поделился ветеран спецоперации. В филиал фонда в Екатеринбурге обратилось уже более 700 человек. Социальные координаторы и представители министерств и ведомств в оперативном режиме оказывают им адресную помощь. «Есть решенные вопросы по оформлению ветеранских удостоверений, направления на лечение в медицинские и санаторно-курортные учреждения, устройство детей на летний отдых и в детские сады», — отметили в фонде. Государственный Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Фонд оказывает медицинскую, социальную и юридическую помощь участникам спецоперации. Вся помощь предоставляется на бесплатной основе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ветераны СВО из Свердловской области обращаются в Фонд «Защитники Отечества», чтобы найти работу. В организации их трудоустраивают, например, социальными координаторами. Таким образом ветераны спецоперации помогают своим боевым товарищам. Они оказывают им юридическую и социальную помощь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в региональном отделении президентского Фонда «Защитники Отечества». «С ветераном СВО Алексеем Пестовским сотрудники фонда познакомились в госпитале ветеранов войн, когда пришли рассказывать про работу нового учреждения и его задачи. Боец попросил помочь с работой. Мужчине предложили должность социального координатора в Реже», — рассказали в организации. По словам Пестовского, он прекрасно знает все заботы и потребности своих коллег по СВО. «Я знаю все семьи мобилизованных из моего города. Мы общаемся в чатах. В статусе представителя фонда я смогу официального помогать им. Например, знаю, что самым актуальным сейчас является вопрос получения статуса ветерана боевых действий. Я сам прошел этот долгий путь, на днях получил удостоверение и готов делиться опытом», — поделился ветеран спецоперации. В филиал фонда в Екатеринбурге обратилось уже более 700 человек. Социальные координаторы и представители министерств и ведомств в оперативном режиме оказывают им адресную помощь. «Есть решенные вопросы по оформлению ветеранских удостоверений, направления на лечение в медицинские и санаторно-курортные учреждения, устройство детей на летний отдых и в детские сады», — отметили в фонде. Государственный Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Фонд оказывает медицинскую, социальную и юридическую помощь участникам спецоперации. Вся помощь предоставляется на бесплатной основе.