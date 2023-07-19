19 июля 2023

Mysl Polska: Запад использовал Польшу как инструмент для обмана России

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Запад использовал Польшу, чтобы «смягчить» Россию Фото:

Запад использовал Польшу как инструмент для обмана России. Об этом заявил обозреватель Лукаш Ястшембский.

«Запад хотел обмануть Москву. Винить не в чем — сегодняшняя международная политика — это, в том числе, и искусство обмана. Садясь за стол с этими партнерами, нужно знать о отмеченных картах. Одним из инструментов смягчения России была Польша. Она идеально подходила для этого», — написал он в статье для Mysl Polska.

Журналист напомнил, что в 2009 году Россия внезапно «вспомнила» о Польше — тогда вышла статья президента РФ Владимира Путина в одном из изданий Варшавы. Российский лидер подчеркнул, что построение коллективной безопасности в Европе невозможно без участия Москвы. Ястшембский предположил, что страны Запада намерено подтолкнули Варшаву в поле зрения российских властей. Польша оказалась идеальным инструментом для «смягчения России». При этом, со слов обозревателя, польские власти даже не догадывались, что участвуют в «театре теней».

Ранее в Польше задержали 15 человек, подозреваемых в работе на Россию. Уточняется, что им грозит до 10 лет тюрьмы. Среди задержанных — граждане России, Белоруссии и Украины.

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Запад использовал Польшу как инструмент для обмана России. Об этом заявил обозреватель Лукаш Ястшембский. «Запад хотел обмануть Москву. Винить не в чем — сегодняшняя международная политика — это, в том числе, и искусство обмана. Садясь за стол с этими партнерами, нужно знать о отмеченных картах. Одним из инструментов смягчения России была Польша. Она идеально подходила для этого», — написал он в статье для Mysl Polska. Журналист напомнил, что в 2009 году Россия внезапно «вспомнила» о Польше — тогда вышла статья президента РФ Владимира Путина в одном из изданий Варшавы. Российский лидер подчеркнул, что построение коллективной безопасности в Европе невозможно без участия Москвы. Ястшембский предположил, что страны Запада намерено подтолкнули Варшаву в поле зрения российских властей. Польша оказалась идеальным инструментом для «смягчения России». При этом, со слов обозревателя, польские власти даже не догадывались, что участвуют в «театре теней». Ранее в Польше задержали 15 человек, подозреваемых в работе на Россию. Уточняется, что им грозит до 10 лет тюрьмы. Среди задержанных — граждане России, Белоруссии и Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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