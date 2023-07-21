Картаполов раскрыл, когда начнут действовать новые правила призывного возраста

Картаполов: новые требования призывного возраста начнут действовать весной 2024 года
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Измененные нормы призыва начнут действовать весной 2024 года, сказал Андрей Картаполов Фото:

Изменения в пределе призывного возраста в РФ начнут действовать с весеннего призыва 2024 года. При этом нижний предел призывного возраста не будут поднимать до 21 года, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года. <…> Эти нормы заработают с весеннего призыва — 2024», — сообщил Андрей Картаполов.

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Изменения в пределе призывного возраста в РФ начнут действовать с весеннего призыва 2024 года. При этом нижний предел призывного возраста не будут поднимать до 21 года, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года. <…> Эти нормы заработают с весеннего призыва — 2024», — сообщил Андрей Картаполов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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