Стали известны условия содержания и быт в колонии, куда отправлен генерал Попов

Генерал Иван Попов, осужденный за мошенничество, переведен в колонию общего режима в подмосковной Коломне, где созданы современные условия для содержания. Об этом сообщил его адвокат Вадим Чадаев в интервью.
«Условия нормальные. Недавно открылась новая часть женского ПФРСИ (помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора). Со слов одной моей подзащитной, на открытие приезжал прокурор области вместе с генпрокурором Красновым», — отметил адвокат Вадим Чадаев для aif.ru.
Коломенская ИК-6 представляет собой современное учреждение с развитой инфраструктурой. На территории есть два корпуса общежитий, столовая, банный комплекс, медицинская часть и магазин. Для трудовой занятости осужденных работают швейное производство, автослесарный участок, пекарня и цех по изготовлению макаронных изделий.
Как сообщил правозащитник Иван Мельников, день в колонии начинается в 6 утра с подъема, завтрака и зарядки. После этого заключенные, в том числе и Попов, направляются на работы. График труда длится до 18-19 часов с перерывом на обед. В свободное время осужденные могут писать письма, звонить родственникам, посещать библиотеку или участвовать в образовательных тренингах.
В этой же колонии отбывает наказание бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный за хищения при строительстве красноярского метрополитена. Таким образом, Попов окажется среди известных заключенных, но будет содержаться на общих основаниях.
Напомним, бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов, осуждённый за мошенничество и служебный подлог, доставлен в исправительную колонию №6 в Коломне для отбывания пятилетнего срока. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.