Троих немцев арестовали за запуск беспилотников в Норвегии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Норвежские издания неоднократно информировали о случаях обнаружения беспилотников
Норвежские издания неоднократно информировали о случаях обнаружения беспилотников Фото:

В Норвегии троих граждан Германии задержали за запуск беспилотников вблизи аэропорта Мо-и-Рана. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«В Норвегии арестовали троих немцев, которых обвиняют в запуске беспилотников», — пишет Bild. Задержанные нарушили действующий запрет на запуск беспилотников в радиусе пяти километров от аэропортов. Как передает NTB, все трое задержанных оказались молодыми людьми в возрасте около 20 лет. После допроса их освободили.

Норвежские издания неоднократно информировали о случаях обнаружения беспилотников. Правоохранительные органы Норвегии 30 сентября инициировали расследование в связи с обнаружением беспилотника в районе газового месторождения «Слейпнир», находящегося в собственности государственной энергетической компании Equinor. 27 сентября летательный аппарат зафиксирован в воздушном пространстве над норвежской авиабазой Эрланд. 25 сентября правоохранительные органы конфисковали беспилотник, находившийся под управлением иностранного гражданина вблизи аэропорта Осло.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Норвегии троих граждан Германии задержали за запуск беспилотников вблизи аэропорта Мо-и-Рана. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «В Норвегии арестовали троих немцев, которых обвиняют в запуске беспилотников», — пишет Bild. Задержанные нарушили действующий запрет на запуск беспилотников в радиусе пяти километров от аэропортов. Как передает NTB, все трое задержанных оказались молодыми людьми в возрасте около 20 лет. После допроса их освободили. Норвежские издания неоднократно информировали о случаях обнаружения беспилотников. Правоохранительные органы Норвегии 30 сентября инициировали расследование в связи с обнаружением беспилотника в районе газового месторождения «Слейпнир», находящегося в собственности государственной энергетической компании Equinor. 27 сентября летательный аппарат зафиксирован в воздушном пространстве над норвежской авиабазой Эрланд. 25 сентября правоохранительные органы конфисковали беспилотник, находившийся под управлением иностранного гражданина вблизи аэропорта Осло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...