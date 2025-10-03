Троих немцев арестовали за запуск беспилотников в Норвегии

В Норвегии троих граждан Германии задержали за запуск беспилотников вблизи аэропорта Мо-и-Рана. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
«В Норвегии арестовали троих немцев, которых обвиняют в запуске беспилотников», — пишет Bild. Задержанные нарушили действующий запрет на запуск беспилотников в радиусе пяти километров от аэропортов. Как передает NTB, все трое задержанных оказались молодыми людьми в возрасте около 20 лет. После допроса их освободили.
Норвежские издания неоднократно информировали о случаях обнаружения беспилотников. Правоохранительные органы Норвегии 30 сентября инициировали расследование в связи с обнаружением беспилотника в районе газового месторождения «Слейпнир», находящегося в собственности государственной энергетической компании Equinor. 27 сентября летательный аппарат зафиксирован в воздушном пространстве над норвежской авиабазой Эрланд. 25 сентября правоохранительные органы конфисковали беспилотник, находившийся под управлением иностранного гражданина вблизи аэропорта Осло.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.