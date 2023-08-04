Москвич печатает детали коптеров для СВО в своей фотостудии. Видео

04 августа 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Группа выпускает в месяц до шести тысяч комплектов для сбрасываемых с коптера боеприпасов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фотограф Константин на базе своей мастерской в центре Москвы печатает на 3D-принтерах детали для квадрокоптеров и отправляет их в боевые подразделения. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Наша группа называется ORCAS LEGION, и мы печатаем на 3D-принтерах изделия для парней на фронте <…> Наша продукция идет для многих подразделений — Запорожье, Херсон, Донецк, Горловка, с недавнего времени Луганск — то есть вся линия боевого соприкосновения», — рассказал волонтер. Группа выпускает в месяц до шести тысяч комплектов для сбрасываемых с коптера боеприпасов. Это серьезный результат, который закрывает ежемесячные потребности порядка четырех подразделений. В связи с высоким спросом волонтеры планируют расширяться и производить больше деталей. В будущем группа планирует приобрести 3D-сканер для увеличения ассортимента производимых изделий. Константин — один из основателей группы ORCAS LEGION, которая делает на 3D-принтерах детали для сбрасываемых с коптеров боеприпасов и ампульницы для обезболивающих препаратов. Наладить массовое производство удалось всего за три месяца. А начинал мужчина с маленького любительского принтера своего сына, сейчас производство вышло на 15 машин. Также некоторые люди бескорыстно отдают принтеры на период СВО. Ранее сообщалось, что тяжелоатлет из Рязани Василий с позывным «Псих» создал на 3D-принтере гранату «Ахматку» для сброса с беспилотников. На данный момент его изобретение используется по всему фронту в зоне СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фотограф Константин на базе своей мастерской в центре Москвы печатает на 3D-принтерах детали для квадрокоптеров и отправляет их в боевые подразделения. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Наша группа называется ORCAS LEGION, и мы печатаем на 3D-принтерах изделия для парней на фронте <…> Наша продукция идет для многих подразделений — Запорожье, Херсон, Донецк, Горловка, с недавнего времени Луганск — то есть вся линия боевого соприкосновения», — рассказал волонтер. Группа выпускает в месяц до шести тысяч комплектов для сбрасываемых с коптера боеприпасов. Это серьезный результат, который закрывает ежемесячные потребности порядка четырех подразделений. В связи с высоким спросом волонтеры планируют расширяться и производить больше деталей. В будущем группа планирует приобрести 3D-сканер для увеличения ассортимента производимых изделий. Константин — один из основателей группы ORCAS LEGION, которая делает на 3D-принтерах детали для сбрасываемых с коптеров боеприпасов и ампульницы для обезболивающих препаратов. Наладить массовое производство удалось всего за три месяца. А начинал мужчина с маленького любительского принтера своего сына, сейчас производство вышло на 15 машин. Также некоторые люди бескорыстно отдают принтеры на период СВО. Ранее сообщалось, что тяжелоатлет из Рязани Василий с позывным «Псих» создал на 3D-принтере гранату «Ахматку» для сброса с беспилотников. На данный момент его изобретение используется по всему фронту в зоне СВО.