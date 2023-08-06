Американский боксер Пол приехал на поединок на танке. Видео

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Поединок состоится 6 августа Фото:

Американский боксер и видеоблогер Джейк Пол приехал на танке на поединок с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом. Боевая машина въехала в здание арены American Airlines Center.

«Блогер Пол прибыл на стадион в Далласе на танке. Бой между экс-бойцом UFC Диазом и Полом начнется не раньше 07:00 по мск 6 августа», — передает информацию Sports.ru.

В начале 2020 года Пол дебютировал в профессиональном боксе. За время его карьеры он побеждал экс-чемпиона UFC Андерсона Сильву, боксера Тайрона Вудли. Эксперты отмечают, что основная сила Пола — это его габариты, умение держать удар и мощь.

По информации Sports.ru, в поединке, который пройдет 6 августа, у Пола явное преимущество. Дело в том, что Диаз уступает боксеру в размерах.

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Американский боксер и видеоблогер Джейк Пол приехал на танке на поединок с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом. Боевая машина въехала в здание арены American Airlines Center. «Блогер Пол прибыл на стадион в Далласе на танке. Бой между экс-бойцом UFC Диазом и Полом начнется не раньше 07:00 по мск 6 августа», — передает информацию Sports.ru. В начале 2020 года Пол дебютировал в профессиональном боксе. За время его карьеры он побеждал экс-чемпиона UFC Андерсона Сильву, боксера Тайрона Вудли. Эксперты отмечают, что основная сила Пола — это его габариты, умение держать удар и мощь. По информации Sports.ru, в поединке, который пройдет 6 августа, у Пола явное преимущество. Дело в том, что Диаз уступает боксеру в размерах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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