Путин показал первые результаты от расширения газификации регионов

09 августа 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Расширение программы газификации регионов поддержит жителей и повысит объемы инвестиций в экономику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ускорение и расширение масштабов газификации, которое объявили российские власти, меняет экономики субъектов. Это дает толчок к созданию новых производств, объяснил итоги встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей вице-президент Российской ассоциации политконсультантов Андрей Максимов. «Газификация дает толчок в развитии экономики региона. До недавнего времени Тверская область была самой депрессивной территорией вокруг Москвы. Последние шесть-семь лет она начала расти: пришли инвестиции РЖД, были созданы колл-центры крупнейших федеральных структур. Проблема, когда регион был донором для Москвы, уходит в прошлое. Он становится все более самостоятельным: есть хороший уровень зарплаты, защищенности бизнеса», — пояснил URA.RU Андрей Максимов. Как сообщил Игорь Руденя на встрече с президентом, региональные власти должны к 2026 году газифицировать все до единого муниципалитета. Губернатор надеется, что доступ к дешевому газу «существенно повысит конкурентоспособность предприятий области и сельского хозяйства» (в этом году ВРП, как ожидается, достигнет почти 600 млрд рублей). «Это другая экономика», — резюмировал сообщение Рудени президент Путин. Кроме того, по программе социальной газификации для семей участников СВО власти предусмотрели субсидию в размере 150 тысяч рублей. Многодетные семьи могут получить еще больше — 300 тысяч. Встречи с главами регионов Путин проводит регулярно. Как правило, губернаторы в своих докладах останавливаются на вопросах поддержки участников СВО и их семей и социально-экономическом развитии своих субъектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ускорение и расширение масштабов газификации, которое объявили российские власти, меняет экономики субъектов. Это дает толчок к созданию новых производств, объяснил итоги встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей вице-президент Российской ассоциации политконсультантов Андрей Максимов. «Газификация дает толчок в развитии экономики региона. До недавнего времени Тверская область была самой депрессивной территорией вокруг Москвы. Последние шесть-семь лет она начала расти: пришли инвестиции РЖД, были созданы колл-центры крупнейших федеральных структур. Проблема, когда регион был донором для Москвы, уходит в прошлое. Он становится все более самостоятельным: есть хороший уровень зарплаты, защищенности бизнеса», — пояснил URA.RU Андрей Максимов. Как сообщил Игорь Руденя на встрече с президентом, региональные власти должны к 2026 году газифицировать все до единого муниципалитета. Губернатор надеется, что доступ к дешевому газу «существенно повысит конкурентоспособность предприятий области и сельского хозяйства» (в этом году ВРП, как ожидается, достигнет почти 600 млрд рублей). «Это другая экономика», — резюмировал сообщение Рудени президент Путин. Кроме того, по программе социальной газификации для семей участников СВО власти предусмотрели субсидию в размере 150 тысяч рублей. Многодетные семьи могут получить еще больше — 300 тысяч. Встречи с главами регионов Путин проводит регулярно. Как правило, губернаторы в своих докладах останавливаются на вопросах поддержки участников СВО и их семей и социально-экономическом развитии своих субъектов.