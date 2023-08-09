Путин показал первые результаты от расширения газификации регионов

Ускорение и расширение масштабов газификации, которое объявили российские власти, меняет экономики субъектов. Это дает толчок к созданию новых производств, объяснил итоги встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей вице-президент Российской ассоциации политконсультантов Андрей Максимов.
«Газификация дает толчок в развитии экономики региона. До недавнего времени Тверская область была самой депрессивной территорией вокруг Москвы. Последние шесть-семь лет она начала расти: пришли инвестиции РЖД, были созданы колл-центры крупнейших федеральных структур. Проблема, когда регион был донором для Москвы, уходит в прошлое. Он становится все более самостоятельным: есть хороший уровень зарплаты, защищенности бизнеса», — пояснил URA.RU Андрей Максимов.
Как сообщил Игорь Руденя на встрече с президентом, региональные власти должны к 2026 году газифицировать все до единого муниципалитета. Губернатор надеется, что доступ к дешевому газу «существенно повысит конкурентоспособность предприятий области и сельского хозяйства» (в этом году ВРП, как ожидается, достигнет почти 600 млрд рублей). «Это другая экономика», — резюмировал сообщение Рудени президент Путин.
Кроме того, по программе социальной газификации для семей участников СВО власти предусмотрели субсидию в размере 150 тысяч рублей. Многодетные семьи могут получить еще больше — 300 тысяч.
Встречи с главами регионов Путин проводит регулярно. Как правило, губернаторы в своих докладах останавливаются на вопросах поддержки участников СВО и их семей и социально-экономическом развитии своих субъектов.
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