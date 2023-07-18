Путин поддержал развитие электротранспорта в регионах

18 июля 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин поддержал развитие электротранспорта в регионах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поддержал развитие трамвайной сети в Саратовской области. Об этом шла речь на встрече Путина с губернатором региона Романом Бусаргиным 18 июля. «Для Саратова имеет крупнейшее значение социально-экономический проект модернизации скоростного трамвая. Капитальный ремонт сети не производился на протяжении 50 лет. На сегодня мы больше чем на 17 миллиардов модернизируем трамвайную сеть — 67 километров. Пассажиропоток составит более девяти миллионов человек в год, снижение по личному транспорту подразумевается порядка 30 процентов, увеличение скорости движения», — сообщил Бусаргин. Губернатор обратился к президенту за помощью в выделении дополнительных средств для обновления трамвайного парка — это 196 единиц. По его словам, транспорт «полностью себя исчерпал». Путин, который инициировал масштабное инфраструктурное обновление в российских регионах еще в 2021 году, предложил обсудить проект подробнее. Модернизация трамвайных сетей в Саратове производится за счет средств ФНБ и гранта ВЭБа. Как пояснил URA.RU научный руководитель факультета городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин, трамваи — это мировой тренд в системе городского транспорта. «Трамваи обеспечивают провозную способность, которая больше, чем у автобуса или электробуса. Метро — это для больших городов. Электробусы — слишком затратная история, которая по силам только Москве. Да, трамваи — это тоже очень затратное предприятие, но это долгоиграющие инвестиции. Модернизированная трамвайная инфраструктура прослужит следующие 50 лет, а трамвайными вагонами можно будет пользоваться лет 40 — у них очень большой срок службы. Поэтому это очень выгодный проект», — пояснил эксперт. Президент Путин регулярно встречается с главами российских регионов. Накануне он общался с иркутским губернатором Игорем Кобзевым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин поддержал развитие трамвайной сети в Саратовской области. Об этом шла речь на встрече Путина с губернатором региона Романом Бусаргиным 18 июля. «Для Саратова имеет крупнейшее значение социально-экономический проект модернизации скоростного трамвая. Капитальный ремонт сети не производился на протяжении 50 лет. На сегодня мы больше чем на 17 миллиардов модернизируем трамвайную сеть — 67 километров. Пассажиропоток составит более девяти миллионов человек в год, снижение по личному транспорту подразумевается порядка 30 процентов, увеличение скорости движения», — сообщил Бусаргин. Губернатор обратился к президенту за помощью в выделении дополнительных средств для обновления трамвайного парка — это 196 единиц. По его словам, транспорт «полностью себя исчерпал». Путин, который инициировал масштабное инфраструктурное обновление в российских регионах еще в 2021 году, предложил обсудить проект подробнее. Модернизация трамвайных сетей в Саратове производится за счет средств ФНБ и гранта ВЭБа. Как пояснил URA.RU научный руководитель факультета городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин, трамваи — это мировой тренд в системе городского транспорта. «Трамваи обеспечивают провозную способность, которая больше, чем у автобуса или электробуса. Метро — это для больших городов. Электробусы — слишком затратная история, которая по силам только Москве. Да, трамваи — это тоже очень затратное предприятие, но это долгоиграющие инвестиции. Модернизированная трамвайная инфраструктура прослужит следующие 50 лет, а трамвайными вагонами можно будет пользоваться лет 40 — у них очень большой срок службы. Поэтому это очень выгодный проект», — пояснил эксперт. Президент Путин регулярно встречается с главами российских регионов. Накануне он общался с иркутским губернатором Игорем Кобзевым.